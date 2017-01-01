Asker annelerine en güzel hediye

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de İl Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan 10 asker, Anneler Günü etkinliği kapsamında sürpriz bir buluşmayla anneleri ile bir araya geldi.

Merkezefendi Belediyesinin İl Jandarma Komutanlığı ile düzenlediği organizasyonda, vatani görevlerini yaparken görevlerinde üstün başarı gösteren ve aileleriyle görüşme imkanı bulamayan 10 asker, huzurevinde kalan yaşlılarla buluşma gerekçesiyle gittikleri otelde sürpriz ile karşılaştı.

Ellerinde çiçeklerle içeri giren askerler, anneleri ile karşılaşınca önce şaşkınlık, ardından sevinç yaşadı. Vatani görevlerini yapan askerler, unutamayacakları bir askerlik hatırasına sahip olurken asker anneleri de oğulları ile buluşarak en güzel Anneler Günü hediyesini aldı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, misafirleri Denizlililer olarak ağırladıklarını belirterek, organizasyonda herkesin duygulandığını ifade etti.

Anneler Günü'nü bu yıl farklı kutlamak istediklerini dile getiren Subaşıoğlu, şunları söyledi:

"İl Jandarma Komutanlığında eğitimler konusunda, atışlar konusunda, spor konusunda çok başarılı olanları seçelim, onların annelerini, babalarını davet edilim istedik. Sağolsunlar İstanbul'dan, İzmir'den, Antalya'dan, Adana'dan, Kocaeli'den ve Tokat'tan askerlerimizin anneleri ve babaları geldiler. Hatta Tokat'tan askerimizin eşi ve 7 aylık kızı Öykünaz da geldi. Hakikaten çok duygulu anlar yaşandı. Askerlerimize haber verilmemişti. Kendilerine sürpriz yaptık. Sevinç gözyaşlarına şahit olmak, kavuşmalarına şahit olmak bizleri de duygulandırdı."

Denizli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cengiz Yıldız da Merkezefendi Belediyesine organizasyon dolayısıyla teşekkür ederek, "Askerlerimizin moral ve motivasyonunu artırmak, evlatlarının görev yaptıkları yeri görme fırsatı olmayan ailelerin, buraya getirilerek bu buluşmanın gerçekleştirilmesi planlandı. Duygusal anlar yaşanacağını bekliyorduk ancak bu kadar güzel, hoş ve duygusal olacağını tahmin etmiyorduk." dedi.

Organizasyonda ailelerin "çocuklarımızın başına bir şey mi geldi" diye düşünmeden kendilerine güvendiğini, erlere de bu etkinliği hissettirmeme konusunda çok başarılı olduklarını kaydeden Yıldız, "Askerlerimiz içeri girince karşılaştıkları sürpriz, onlar için hayatları boyunca unutamayacakları bir anı oldu. Askerlik anıları unutulmaz ama bu anının çok daha önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Tokat'tan eşi ve çocuğu ile annesi gelen Furkan Yiğit, "Böyle bir şeyi beklemiyordum. Annem, eşim ve çocuğum geldi. Çocuğumu çok özlemiştim beş aydır görmüyordum." dedi.

Samet Akyüz ise "Yaşlılara çiçek vermek için geldik, kendi annelerimizi görünce daha çok sevindik, güzel bir duygu." derken, annesi Tülay Akyüz de duygularını "Çok mutlu oldum, bir şey diyemiyorum heyecandan. Çok duygulandım." sözleri ile dile getirdi.

Annesi Mukadder Gezer'e sarılan Murat Gezer ise "Ben hala şokun içindeyim. Bizim için daha anlamlı bir hediye olamazdı, emeği geçen herkese çok ama teşekkür ederim." dedi.