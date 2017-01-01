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Hatay'daki terör operasyonu

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:33
Hatay'daki terör operasyonu

HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonda, dost ateşiyle şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Niyazi Elçin'in cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Balıkesir'e gönderildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törene, şehidin yakınları ile Hatay Vali Vekili Orhan Mardinli, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, Garnizon Komutanı Piyade Albay Atilla Kayı, Hassa Kaymakamı Yusuf Turan, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, çok sayıda asker ve polis katıldı.

Saygı duruşunun ardından şehit askerin öz geçmişi okundu, İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından dua edildi.

Şehidin eşi Elif Elçin, 8 yıllık eşinin Türk bayrağına sarılı tabutun yanına gelerek "gitme" diyerek ağladı.

Şehit Elçin'in üç yaşındaki oğlu Metehan ve iki yaşındaki kardeşi Alperen'in, olanlardan habersiz oyun oynadıkları görüldü.

Törenin ardından askerin cenazesi, askeri uçakla Hatay Havalimanı'ndan memleketi Balıkesir'e uğurlandı.

Öte yandan, Hassa ilçesi Çardak Yaylası Domuzdamı mevkisindeki operasyonda, jandarma özel hareket timleri ile polis özel harekat timlerinin birbirlerini bölücü terör örgütü üyeleri sanarak açtıkları dost ateşinde yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Yıldırım ile polis memuru Hasan Hüseyin Göz'ün hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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