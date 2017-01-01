Halı sahada gözleri kapalı maç yaptılar

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MUŞ (AA) - Muş'ta üniversite öğrencileri, "Engelliler Haftası" dolayısıyla, halı sahada gözleri kapalı futbol maçı yaptı.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler, Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Meslek Yüksekokulu yerleşkesindeki halı sahada bir araya geldi.

Burada gözlerini bezle bağlayan öğrenciler, ses çıkarması için içine küçük çıngırak konulmuş topla yarım saat maç yaptı.

Engelliler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla oynanan maçta, kaleciler de tek kollarını kullandı.

KYK İl Müdürü Emrullah Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, görme engellilerin yaşadıkları sıkıntıları anlamak ve anlatmak istediklerini söyledi. Güler, öğrencilerin bu konuda duyarlılığını artırmak amacıyla benzer etkinlikleri sürdüreceklerini kaydetti.

MŞÜ öğrencilerinden Şahin Gülnaz ise etkinlik sayesinde görme engellileri daha iyi anladıklarını ifade etti.

Öğrencilerden Hasan Küçükkaya da gözleri kapalı şekilde yarım saatin çok zor geçtiğini, görme engellilere karşı bundan sonra daha duyarlı olacağını söyledi.



