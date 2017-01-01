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Halı sahada gözleri kapalı maç yaptılar

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:35

MUŞ (AA) - Muş'ta üniversite öğrencileri, "Engelliler Haftası" dolayısıyla, halı sahada gözleri kapalı futbol maçı yaptı.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler, Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Meslek Yüksekokulu yerleşkesindeki halı sahada bir araya geldi.

Burada gözlerini bezle bağlayan öğrenciler, ses çıkarması için içine küçük çıngırak konulmuş topla yarım saat maç yaptı.

Engelliler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla oynanan maçta, kaleciler de tek kollarını kullandı.

KYK İl Müdürü Emrullah Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, görme engellilerin yaşadıkları sıkıntıları anlamak ve anlatmak istediklerini söyledi. Güler, öğrencilerin bu konuda duyarlılığını artırmak amacıyla benzer etkinlikleri sürdüreceklerini kaydetti.

MŞÜ öğrencilerinden Şahin Gülnaz ise etkinlik sayesinde görme engellileri daha iyi anladıklarını ifade etti.

Öğrencilerden Hasan Küçükkaya da gözleri kapalı şekilde yarım saatin çok zor geçtiğini, görme engellilere karşı bundan sonra daha duyarlı olacağını söyledi.


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