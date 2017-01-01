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DÜZELTME "Bolu'da FETÖ/PDY çatı iddianamesi hazırlandı" başlıklı haberimizin 5. paragrafında yer ...

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:39

BOLU (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Bolu'daki "çatı yapılanması"nın anlatıldığı, 145 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Bolu Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin ildeki mütevelli heyet oluşumu, dershane, yurt, pansiyon ve okullardan oluşan eğitim yapılanması, ildeki kadın ve ışık evlerine yönelik "çatı yapılanması" kapsamında başlatılan 145 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda, 150 klasör evrak ve 10 çuvaldan elde edilen bilgiler ışığında 120 sayfalık iddianame hazırlandı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yöneticiliği ve örgüt üyeliği suçundan yargılanmaları istenen 145 şüpheli hakkındaki iddianame, Bolu Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianamede, örgütün önemli gelir kaynaklarından olarak bilinen TEM otoyolunun Bolu Dağı mevkinde bulunan dinlenme tesisinin en büyük hisse sahipleri Adnan Daylan ve Ömer Baday ile yine bu tesisin yöneticilerinden Hasan Umur ve Raşit Doğan Enhoş şüpheliler arasında yer alıyor.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi, iddianame üzerindeki incelemesini sürdürüyor.


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