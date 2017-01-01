GÜNCELLEME - Muğla'da yolcu midibüsü uçuruma yuvarlandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'da yolcu midibüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 03 FR 247 plakalı minibüs, Muğla-Antalya kara yolu Sakargeçidi mevkisinde uçuruma yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Marmaris Devlet, Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

AFAD, sağlık ve itfaiye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaza yapan araçta bulunan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan grubun bu sabah saatlerinde İzmir Buca'dan, Marmaris'e gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kazanın ardından Muğla Vali Yardımcısı Kamil Köten ve İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya da bölgeye gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.