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KOCAELİ (AA) - Anadolu Ajansı (AA) fotomuhabirleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çekilen fotoğraflardan oluşan sergi, kurumun global iletişim ortağı olduğu 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nda ziyarete açıldı.

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tahir Büyükakın, "Anadolu Ajansı Objektiflerinden Milli İradenin Yükselişi" fotoğraf sergisini gezdi.

Vali Güzeloğlu, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, öncelikle kültür dünyasına çok önemli katkılar sunan kitap ve kitap kavramında en küçüğünden en büyüğüne herkesi buluşturan ve 1 milyona yakın bir kitapseverin ziyaret etmesinin beklendiği fuarın hayırlı olmasını diledi.

Bu noktada AA'nın kitap fuarında iletişim ortağı olmasını da mutlulukla karşıladığını vurgulan Güzeloğlu, "Kocaeli olarak biz kültür dünyasına ve kültür alanına çok önemli katkılar sunma sorumluğunu taşıyoruz. Aslında Kocaeli, ülkenin gelişmesi ve kalkınmasının hazırlayıcısı, sağlayıcı, ekonominin en temel üretim alanlarında çok önemli üretimler gerçekleştiren bir büyükşehir ama bu gerçeğin hemen yanı sıra Kocaeli'nin kültürle anılmasını, kültürle buluşmasını ve Kocaeli'den tüm Türkiye'ye kültür anlamında böyle güzelliklerin yayılmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

AA'ya çalışmalarında başarılar dileyen Güzeloğlu, şunları kaydetti:

"15 Temmuz hain darbe girişiminde hem ülkemizin hem de Kocaelimizin ülkenin geleceğine inanan, demokrasisine, değerlerine, hükümetine, meclisine kısacası özgürlüğüne sahip çıkan tüm insanların ortaya koyduğu bir büyük kahramanlığı da sizlerin açtığı bu sergi nedeniyle bir kez daha şükranla anıyorum. Şehitlerimize Rabbimden rahmet diliyorum, kahraman gazilerimize de sağlık diliyorum. O gece hem Kocaeli'de hem Türkiye'de yaşananları AA'nın burada yansıtmasını anlamlı buluyorum. Hiç unutmamak, 15 Temmuz ruhuyla alanlarda değerlerine, başta cumhurbaşkanına, meclisine, demokrasisine, özgürlüklerine sahip çıkan o şuuru da yaşatmak adına bu sergiyi değerli buluyorum."

Fuar alanındaki sergi C salonunda yer alırken, B salonundaki AA standında ise kitapseverler, Türkçe, İngilizce ve Arapça almanak satın alabiliyor.