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Terör örgütü PYD'nin sınıra Suriye ve Rus bayrağı çekmesi

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:10
Terör örgütü PYD'nin sınıra Suriye ve Rus bayrağı çekmesi

KİLİS (AA) - Kilis'in karşı tarafında yer alan terör örgütü PYD'nin kontrolündeki bölgeye çekilen Rus ve Suriye bayraklarının silahlı kişiler tarafından korunduğu görüldü.

Kilis'e bağlı Akçabağlar ve Demirışık köyleri karşısında yer alan Halep'e bağlı Afrin ilçesinde belirli mesafelerle asılan Rus ve Suriye bayraklarının yanında nöbet tutan silahlı kişilere, üzerinde radar cihazı olduğu belirtilen araçlar da eşlik ediyor.

Öte yandan, güvenlik duvarı çalışmalarının devam ettiği Türkiye-Suriye sınır hattında güvenlik güçlerinin bölgedeki önlemlerini artırdığı gözlemlendi.

Yerel kaynaklar, bayrakların bölgenin kontrolünü elinde bulunduran terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'yi korumak amacıyla asıldığını belirtiyor.

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