Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'da biri mıcır yüklü iki kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ali Karagöz (35) yönetimindeki 55 SJ 596 plakalı mıcır yüklü kamyon, Samsun-Ordu karayolu Derbent mevkisinde Bayram Öztürk (27) idaresindeki 41 UL 295 plakalı kamyonla çarpıştı.
Devrilen kamyonda sıkışan Karagöz, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Kazada diğer kamyonun sürücüsü Öztürk de yaralandı.
Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Karagöz'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kamyondan yola dökülen mıcırı temizlemek üzere çalışma başlatılırken, karayolunun Samsun-Ordu bölümü, yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kaldı.