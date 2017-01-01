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TÜRAP 5. Genel Meclis Toplantısı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:11

DÜZCE (AA) - Sivil Toplum Kuruluşları Türkiye Aile Platformu (TÜRAP) 5. Genel Meclis Toplantısı Düzce'de gerçekleştirildi.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen meclis toplantısına, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Diyarbakır, Samsun, Konya, Malatya ve Kütahya'da aile üzerine çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜRAP Genel Koordinatörü Piyale Çitil, platform olarak aile ve aile bireyleri üzerine çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Çitil, toplumun en küçük yapı taşı olan ailede başlayan sorunun zamanla toplumun en büyük sorunlarından biri haline geldiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Günümüzde tüm toplumu ve bireyi ilgilendiren ve bir şekilde irtibatlı temel sorun olan aile konusunda buradayız. Bu, 2012 yılından beri TÜRAP çatısı altında bulunan tüm sivil toplum kuruluşlarının derdidir. Toplumsal değişim çerçevesinde Türkiye ve dünyada aile kurumu derinden sarsılmakta ve ciddi problemler yaşanmaktadır. Çözülen aile ortamında yetişen nesillerin psiko-sosyal sorunları bireyin sınırlarını aşıp toplumun her kesimine yansıyan zincirleme olumsuzluklara sebep oluyor."

Düzce Valisi Zülkif Dağlı da aile konusundaki sorunların çözümü için bir çok çalışmanın yapıldığını dile getirerek, "Genelde yaptığımız toplantılarda, anlatılanlar sorunlar karşısında özellikle parçalanmış aileler, bağımlılığa karşı duramayan aileler, içkinin dağıttığı aileler karşısında, müdürlerimizle birbirimizin yüzlerine bakmak suretiyle, 'Biz neredeyiz, ne yapıyoruz, bu sorunları nasıl aşacağız' şeklinde kendi kendimize düşünüyoruz. Devlet eliyle dahi çözemediğim birçok sorunla karşılaşıyoruz, bunu da sivil toplum kuruluşları ile nasıl sağlamalıyız diye yorumluyoruz." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Enformasyon Merkezi Müdürü Ahmet Parla, BM Genel Kurulu'nun "Enformasyon Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşlarının kabiliyetlerini artırmak için çalışmalıdır." kararının bulunduğunu söyledi.

Parla, dünya genelinde açlık, eşitsizlik ve cinsiyet ayrımı konularında BM'nin güzel çalışmaları olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"BM Enformasyon Merkezi'nde iletişim ve diğer konularda konferanslar aracılığıyla katkıda bulunulması, STK'ların güçlendirilmesi öngörülüyor. BM'nin sivil toplum kuruluşları ilişkileri ile ilgili STK'lar Konferansı bulunuyor. STK Konferansı BM'nin bir parçası değil, Ekonomik Sosyal Konsey'e (ECOSOC) üye ülkelerin oluşturduğu bir konferanstır. Bu konferansın amacı, STK'ların ECOSOC'da seslerinin daha fazla duyulabilmesi için bir bakıma lobi faaliyetlerinde bulunmaktır. BM'nin birçok alt kuruluşu var. Alt kuruluşlarda ihtisas kuruluşları fonlar ve programlar mevcut. BM İrtibat Birimi de bu alt yapılarla sivil toplum kuruluşları ile irtibatını sağlamak için kurulmuştur. BM, üye olmak isteyen sivil toplum kuruluşlarının, BM uluslararası toplumun belirlediği çalışmalarının öncelikli olduğunu vurguluyor. Böylelikle iki taraflı bir kazanç sağlanmasını ön görüyor."

Konuşmaların ardından İslam İşbirliği Teşkilatı İnsani Faaliyetler Birimi Türkiye Temsilcisi Dr. İbrahim Altan, "Sivil Toplum Kuruluşlarının İslam İşbirliği Teşkilatına Akreditasyonu" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Toplantı yarın sona erecek.


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