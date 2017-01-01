Trabzon'da ormanlık alanda kadın cesedi bulundu

TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde ormanlık alanda kadın cesedi bulundu.
Bahçecik Mahallesi Bulut Sokak'taki ormanlık alanda bir kadının hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ceset, kimliğinin tespit edilebilmesi ve otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Öte yandan cesedin, Trabzon'da bir süre önce kaybolan 73 yaşındaki Fatma Yaldız'a ait olabileceği ihtimali üzerine yakınlarına bilgi verildi.