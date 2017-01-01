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Asırlık çınarlardan Anneler Günü mesajı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:21

AYDIN (AA) - Uzun ömürlü insanlarıyla bilinen Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşları 80 ile 90 arasında değişen kadınlar, "Anneler Günü'nde anneleri yalnız bırakmayın" mesajı verdi.

Uzun yaşam üzerine çeşitli bilimsel araştırmaların gerçekleştirildiği ilçe, sağlıklı yaşlanan insanlarıyla dikkati çekiyor.

İlçedeki yaşları 80 ile 90 arasında değişen kadınlar, "sağlıklı yaşamlarının sırrı"nı, bölgeye özgü zeytinyağı, incir ve yoğurdu bol tüketmelerinin yanı sıra aile içi huzur olarak açıklıyor.

Anneler Günü'nün önemine dikkati çeken kadınlar, bu özel günde annelerin yalnız bırakılmamasını istiyor.

İlçede oturan, 2 çocuk, 4 torun sahibi Kübra Akkuzu (86), köy ortamında büyüdüğünü, her zaman doğal ürünleri tükettiğini söyledi.

Huzurlu bir yaşam sürdüğünü anlatan Akkuzu, "Şimdi gelinim ve torunum hep benim yanımda. Biz yıllarca kayınvalidemizle oturduk. 30 sene birlikte oturduk ama hiç kavga etmedik. Ama şimdi bazıları aynı evde oturmamasına rağmen kavga ediyor." dedi.

Her Anneler Günü'nü heyecanla beklediğini dile getiren Akkuzu, "Anneler Günü'nde tüm çocuk ve torunlarım yanımda oluyor. Çocuklar, annelerinin hatırını kırmasınlar. Anne mutlu olursa, çocuklar da mutlu olur. Onlar bizi mutlu ettiği zaman biz de onlara 'Allah size, sizin gibi evlatlar nasip etsin' diyoruz." şeklinde konuştu.

Necmiye Erçakmak (90) ise Nazilli'de doğduğunu, 5 çocuk ve 14 torun sahibi olduğunu, daha çok sebze yemekleri ve zeytinyağı tükettiğini belirtti.

Her özel günde çocuklarının kendisini arayıp sormasından mutluluk duyduğunu bildiren Erçakmak, şunları kaydetti:

"Tüm çocuklarım Anneler Günü'nde beni arayıp sorar. Anneler Günü benim için mutluluk demektir. O gün süslenip, hazırlanıyorum. Çünkü çocuklarım geliyor. Onlara sarılıyorum, özlem gideriyorum. Tüm çocuklar annelerini arasın. Onları yalnız bırakmasın. Anneler hiç ağlamasın, ağlatmasınlar onları. Evlatsız olmaz. Annelerinin yanlarında olsunlar. Her şeye rağmen çok şükür, çocuklarımla mutlu olduğum için, sağlıklı beslendiğim için bu yaşıma geldim."

Refika Savran (80) da yaklaşık 40 yıl tarlalarda çalıştığını, çapa yapıp pamuk topladığını anlatarak, "Böyle büyüdüm ama hiç 'yoruldum' demedim. Eşimle bu şekilde 3 çocuk büyüttük." dedi.

Sağlığına dikkat ettiğini, patlıcan ve yoğurdu çok sevdiğini dile getiren Savran, asıl enerjiyi çocuklarının varlığında bulduğunu, bir Anneler Günü'ne daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Oğluyla yaşayan Kübra İlkileri (85) ise "Ömrü Allah verir, Allah yaşatır." ifadesini kulladı. İlkileri, bir anne için dünyadaki en büyük mutluluğun, evlatlarıyla vakit geçirmesi olduğunu dile getirdi.

Aynur Çelikel (81), ilerleyen yaşına rağmen tüm ihtiyaçlarını kendisinin karşılayabildiğini, pazardan alışveriş yapıp yemeğini pişirdiğini ifade etti.

Kendisini hayata bağlayan tek şeyin çocukları olduğunu kaydeden Çelikel, Anneler Günü için çocuklara "Büyüklerini ziyaret edip ellerini öpsünler. Anneler başka ne bekler ki. Anneler dört gözle evlatlarının onları arayıp sormasını bekler. Bir telefon açıp 'anne' demeleri, onları çok mutlu eder." diye seslendi.

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