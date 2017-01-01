Ağrı'da sağlık çalışanı dinlenme odasında ölü bulundu

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bir sağlık çalışanı, hastanedeki dinlenme odasında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Taşlıçay Devlet Hastanesinde görevli diyaliz teknisyeni Engin Türkmen (31), hastanede dinlendiği odada arkadaşları tarafından hareketsiz halde yatarken görüldü.
Olay yerine gelen acil servis ekipleri Türkmen'in öldüğünü belirledi. Türkmen'in cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Türkmen'in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.