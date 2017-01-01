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RİZE (AA) - Rize Emniyet Müdürlüğünce trafik kurallarına dikkati çekmek amacıyla sürücülere, içinde Karadeniz şarkılarının yanı sıra Karadeniz şivesiyle söylenen uyarıların yer aldığı CD verildi.

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Alay Komutanı Albay Semih Coşkun ile Trafik Şube Müdürü İsa Aydın, Alipaşa mevkisindeki uygulama noktasında görev yapan polisleri ziyaret ederek, sürücülere içinde Karadeniz şarkıları ile uyarı mesajları bulunan CD dağıttı.

CD'de "Açmadan kontak kemeruni tak", "Can insana emanettur alkollu surmek ihanettur", "Aşiri hiza dikkat kaybolan şey hayat", "Yorgun cikma yola, dinlen ver bir mola", "Hatali sollama belani bulma", "Hizini azalt omruni uzat", "Uymazsan trafik kuralina uydururlar hazir olan imama" gibi uyarı mesajlarına yer veriliyor.

Vali Bektaş, CD verdiği bir sürücüye, "CD çaların var mı? Tak dinleyelim" dedi. Çalıştırdığı CD'de ilk olarak "Açmadan kontak, kemeruni tak" uyarısı yapılması üzerine sürücü, hemen emniyet kemerini taktı.

- "Amacımız sürücülerin trafik mesajlarını alarak yoluna devam etmeleri"

Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Karadeniz şivesiyle CD hazırlattıklarını belirterek, "Sürücülere trafik kurallarını içeren mesajları nasıl iletebiliriz' diye böyle bir çalışma yaptık. Karadeniz türküleri kıpır kıpır, insanın içini kaynatan, harekete geçiren türküler. CD'yi taktıkları zaman hem bu türkülerle uykuları gelmeyecek hem de geldiğinde uyarılacaklar." ifadesini kullandı.

CD'de her parçadan önce bir uyarı mesajı konulduğunu anlatan Aksoy, ilk verilen mesajın da Karadeniz şivesiyle "Çevirmeden kontak emniyet kemerini tak" olduğunu kaydetti.

Diğer parça geçişlerinde da hız, alkol ve cep telefonu kullanımı ile ilgili Karadeniz şivesiyle mesajlar verildiğini dile getiren Aksoy, "Buradaki amacımız sürücülerin yol boyunca dikkatlerinin dağılmaması, trafik mesajlarını alarak yoluna devam etmeleridir." dedi.



