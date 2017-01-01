GÜNCELLEME 3 - Muğla'da yolcu midibüsü uçuruma yuvarlandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'da yolcu midibüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 23 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 03 FR 747 plakalı midibüs, Sakargeçidi mevkisinde uçuruma yuvarlanarak, yaklaşık 15 metre aşağıdan geçen kara yoluna düştü. Bu sırada midibüs, yoldan geçen 35 AL 1645 otomobile de çarptı.

Kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Marmaris Devlet, Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

Kazanın ardından Muğla Vali Yardımcısı Kamil Köten, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, İl Jandarma Alay Komutanı Yavuz Özfidan da bölgeye gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.

Muğla Vali Yardımcısı Kamil Köten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Araç sürücüsünün de ölenler arasında olduğunu, hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun ise kadın olduğunu ifade eden Köten, "Kazada aracın altında kalan 3 kişinin de çıkarılmasıyla ölü sayısı 23'e yükseldi. 11 kişi de yaralı." dedi.

Öte yandan, kazanın olduğu bölgede çift şeritli olarak trafiğe kapatılan yolun Muğla-Marmaris bölümü, ulaşıma açıldı.

Bölge, vatandaşların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle bir kilometrelik güvenlik şeridine alındı.

- Buca'dan 6 araçla yola çıkmışlar

Kaza yapan araçta bulunan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan grubun Anneler Günü kapsamında bu sabah saatlerinde İzmir Buca'dan, Marmaris'e gitmek üzere hareket ettikleri öğrenildi.



Turun Murat Ceylan adında bir kişi tarafından organize edildiği, grubun 6 araçla Marmaris'e doğru yola çıktı belirtildi. Gruptaki diğer araçlardan 3'ünün önde, iki aracın da kaza yapan midibüsün arkasından geldiği kaydedildi.

Organizatör Murat Ceylan'ın eşi Nazlı Ceylan'ın da ölenler arasında olduğu, Nazlı Ceylan'ın Aydın Çine'deki molada diğer midibüsten inerek kaza yapan araca bindiği ifade edildi.











