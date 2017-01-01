Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

VAN (AA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sağlıklı Yaşam ve Fiziksel Aktivite Topluluğunca, "Survivor Van Yarışması" düzenlendi.

Van Gölü sahilinde düzenlenen ve üniversite öğrencilerinin oluşturduğu 30 takımın katıldığı etkinlikte yarışmacılar, zorlu etaplarda birbirlerini geçebilmek için kıyasıya yarıştı.

İhtiyaç sahibi öğrenciler için yiyecek satışının da yapıldığı etkinlikte, zumba gösterisi de gerçekleştirildi.

YYÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Yusuf Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte ilk defa böyle bir etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Üniversite olarak sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri önemsediklerini belirten Uzun, "Bugün kazanan bir takım mutlaka olacaktır ama yarışmaya katılan herkesi başarılı görüyoruz, şimdiden birinci ilan ediyoruz. Bu tür faaliyetler kaynaşmak ve güzel dostlukların kurulmasına vesile oluyor." dedi.

Yarışmanın koordinatörü YYÜ Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Funda Coşkun ise sağlıklı yaşam için aktif ve mutlu gençlerle 2 gün geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Yarışmayı kenti temsil etmek açısından "Vanvivor" olarak adlandırdıklarını dile getiren Coşkun, AMATEM (Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi) ve Çocuk Esirgeme Kurumundaki çocukları da etkinliğe davet ettiklerini kaydetti.

YYÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Taştan da Van Gölü kıyısında güzel bir yarışma gerçekleştirdiklerini, gençlerin oldukça hevesli ve istekli yarıştıklarını dile getirdi.

Amaçlarının bölgenin terörle değil güzelliklerle anılmasını sağlamak olduğunu belirten Taştan, "Hem gençlerimizi yarışmayla bir araya getirip sinerjisini arttıracağız hem de gençlerimize burs imkanı sağlayacağız." diye konuştu.

Yarın sona erecek etkinlikler kapsamında çeşitli konserler düzenlenecek ve yarışmalar yapılacak.