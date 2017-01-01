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BURSA (AA) - Bursa Valiliği, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Birlik Vakfı tarafından düzenlenen "Dini Gruplar, Siyaset ve Bürokrasi Sempozyumu" başladı.

Bursa Valisi İzzettin Küçük, BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen sempozyumun açılış töreninde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da büyük bir felaket yaşandığını anımsattı.

Darbe girişiminin, inancı, güveni ve birliği sarstığını vurgulayan Küçük, "Bu yapı, ithal bir yapı değil. İçimizden çıkmış, bu topraklarda büyümüş." dedi.

Küçük, darbe girişimini yapan hareketin toplumdaki mensuplarıyla yüzleşildiğini, bu kişilerin memuriyetlerden ihraç edildiğini dile getirerek, "Bu yapının entelektüel temelleriyle bir hesaplaşma yapılmalı. En önemli hesaplaşma bu. Tabii ki çok geç kalınmış bir hesaplaşma. Bu hesaplaşma, daha önceden yapılsa, bu cesaret gösterilebilmiş olunsaydı işler, bu noktaya gelmezdi." diye konuştu.

- "Anadolu'nun Müslümanlaşmasında sufi toplulukların etkisi büyük"



Birlik Vakfı Genel Başkanı Mehmet Alacacı da sempozyuma bildiri sunan akademisyenlere teşekkür etti.

Sufi toplulukların fiilen ortadan kalkmadığını belirten Alacacı, şunları söyledi:

"Anadolu'da tarihte, pek çok Müslüman sufi toplulukları görülür. Anadolu'nun Müslümanlaşmasında sufi toplulukların büyük etkisi vardır. Osmanlı devletinde, sufi toplulukların devletin gelişmesinde, büyümesinde etkin ve faydalı hizmetlerde bulunduklarını müşahede ediyoruz ama Osmanlı devleti bu dini grupların yozlaşmasına, bozulmasına izin vermemiş, pek çok tedbir almış ve bunları icra etmiştir. İcra etmekten de çekinmemiştir."

- "İslam dünyasına ışık tutacak"

Alacacı, Türkiye'de 1925'te çıkarılan 677 sayılı kanunla tekke ve zaviyelerin, dini kurumların kapatıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Tekke ve zaviyeler bugün kanunen kapalı olmalarına rağmen sufi toplulukların fiilen ortadan kalkmadığını, hayatiyetlerini sürdürdüklerini gördük. Bu topluluklar, bugün kendilerini sivil toplum kuruluşları ve hayır kurumları arkasına saklayarak hayatiyetlerini sürdürmektedir. Bu toplulukların hayatiyetleri resmen tanınmadığı için denetimleri, yanlışlıkların ıslahatı mümkün olmamakta zaman zaman olumsuzlukların kaynağı olabilmektedirler, 15 Temmuz'da olduğu gibi. Yakın tarihte 15 Temmuz dışında bunun pek çok örneğini görüyoruz. İşte bu durum, ilim ve irfan çizgisini olumsuz etkilemekte ve İslam dünyasındaki olumsuz çalkantıların ve çatışmaların kaynağını teşhir etmektedir. Bu sempozyumun ilim ve irfan çizgisinin keşfinde faydalı olacağına, İslam dünyasına ışık tutacağına inanıyorum."

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir de üniversitenin teknik konularda eğitim veren bir kurum olduğunu belirterek, "Üniversitemiz, malum darbe girişimini gerçekleştiren organizasyonun bir binası olmasından dolayı sembolik bir mesajı vardır. O açıdan sempozyumunun üniversitemizde gerçekleştirilmesini önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.