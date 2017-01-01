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İçişleri Bakanı Soylu: (1)

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:14

KARS (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eğer o kızlarımız bir daha dağa giderse, burada Kars'ta sizlerin huzurunda söylüyorum, Allah bana bu İçişleri Bakanlığını haram etsin, haram etsin, haram etsin." dedi.

Kars Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda muhtarlarla bir araya gelen Soylu, güçlenen bir Türkiye tablosu olduğunu, Türkiye'nin gücünü kendi ürettiği milli silahları ve ekipmanları ile gösterdiğini söyledi.

Soylu, artık Türkiye'nin kendi ATAK helikopterlerini, milli uydusunu, HÜRKUŞ uçaklarını, kendi insansız hava araçlarını yaptığını, bu alanda çok önemli gelişim ve değişimin adımını attığını vurguladı.

Terörün sadece insanların canını almakla yetinmediğini, hayatlarını da zindan ettiğini ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"99 belediyeye yeniden görevlendirme yaptık. Şu anda bütçelerinde herhangi bir değişiklik yok ama bu belediyeler hizmet edebilir hale gelmiştir. Bir belediyemiz hizmet etmek için çalışıyor, diğerinin yaptığı ne? Milleti birbirine düşürmek. Bu belediyeler artık hizmet üretir hale geldi. Batman Belediyesinde teröre giden paralarla 28 otobüs aldık, 100 kilometrelik sıcak asfalt döküldü. Bunun proje bedeli sadece 9.5 milyon lira. Van Belediyesi terör örgütünün şubesi haline getirilmiş. Onu da millete hizmet eder hale getirdik. Keza Mardin Belediyesinde çok ciddi çalışma başlattık. Digor ilçemizde 1.5 milyon lira içme suyu projemizin ihalesi yapıldı. İnşallah en kısa zamanda inşaatına başlanacak."

- "Sonuna kadar sizinle beraberiz"

İstemeyenlerin inadına bölgeyi huzurun ve turizmin merkezi yapacaklarını dile getiren Soylu, Türkiye'de sevginin, kardeşliğin ve birliğin sağlanacağını söyledi.

"Bize itimat edin, bize güvenin." diyen Soylu, "İnşallah bunu hep birlikte sağlayıp gerçekleştireceğiz. Referandumda Güneydoğu'da adım adım dolaştık. Silvan'a gittik, Kulp'a gittik, Eruh'a gittik. Gitmediğimiz yer kalmadı. Hiç merak etmeyin. Sizinle beraberiz. Sonuna kadar sizinle beraberiz. Bu görevler gelir geçer. Ne kadar yaşayacağız? Bunun belirleyicisi Cenabı Allah'tır. Çünkü biz Müslümanız Elhamdülillah." ifadesini kullandı.

Terörle mücadele devam ederken kendilerine saplanan bir hançer olduğunu belirten İçişleri Bakanı Soylu, şunları kaydetti:

"13 yaşında, 14 yaşında, 15 yaşındaki kızlarımızı alıp, annelerinin kucağında sevgiye ihtiyacı olan kızlarımızı alıp, dağa götürüp orada o 65 yaşında, 75 yaşında, o hayvan gibi mağaralarda yaşayan iğrenç adamların karşılarına çıkarıyorlar. Kimine fiziğine göre etek, kimine pantolon giydiriyorlar, o kızları taciz ediyorlar. Eğer o kızlarımız bir daha dağa giderse, burada Kars'ta sizlerin huzurunda söylüyorum, Allah bana bu İçişleri Bakanlığını haram etsin, haram etsin, haram etsin."

(Sürecek)



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