İshak Paşa Sarayı'nda hafta sonu yoğunluğu

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AĞRI (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki en önemli tarihi mekanlardan birisi olan İshak Paşa Sarayı, baharın gelmesiyle birlikte ziyaretçi akınına uğramaya başladı.

Havaların ısınmasını fırsat bilen yerli ve yabancı çok sayıda turist, hafta sonu Doğubayazıt ilçesinde Osmanlı devleti döneminde yapılan tarihi İshak Paşa Sarayı ve çevresini ziyaret etti.

İlçeye 7 kilometre uzaklıkta, bin 900 rakımlı bir tepede kurulu olan İshak Paşa Sarayı'nın büyüleyen manzarasına hayran kalan ziyaretçiler, sarayın içinde de bol bol fotoğraf çekti.



Muş'un Bulanık ilçesinden eşiyle birlikte İshak Paşa Sarayı'nı gezmeye gelen Burhan Yılmaz, havaların ısınmasını fırsat bilerek hafta sonunu değerlendirmek için bölgeye geldiklerini söyledi.

Yılmaz, "Ben aslen Çanakkaleliyim, eşim de İzmirli. Bulanık ilçesinde çalışmaktayım. Hafta sonumuzu Doğu'nun tarihi mekanlarını gezerek değerlendirmek istedik ve İshak Paşa Sarayı'na geldik." dedi.

Ziyaretçilerden Savaş Sönmez, Bitlis'in Güroymak ilçesinden ailesiyle birlikte sarayı ziyaret etmeye geldiklerini belirterek, "Güroymak'ta öğretmen olarak görev yapıyorum. Uzun süredir gelmek istediğimiz bir yerdi burası. Bugüne nasipmiş. Türkiye'nin birçok yerini gezdim ama yapıldığı zamanın mimarisinden çok daha modern olan İshak Paşa Sarayı gerçekten bizi çok gururlandırdı." diye konuştu.

İshak Paşa Sarayı'nı görmek için Kayseri'den geldiğini ifade eden Mehmet Özsoy ise "Ağrı'ya kardeşim ve eniştemi ziyarete geldik. Ağrı'ya gelip de İshak Paşa Sarayı'nı görmeden olmaz dedik ve buraya geldik. Tarihi açıdan çok zengin olan bir yer burası. Dünyada kalorifer sisteminin ilk kullanıldığı saray olması bakımından da gurur verici bir yer." ifadelerini kullandı.

