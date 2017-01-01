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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesindeki evlerinde av tüfeğiyle öldürülen Kiracılar Derneği (KİRADER) Genel Başkanı Ali Ulvi ve eşi Aysin Büyüknohutçu'nun cenazesi, toprağa verildi.

Büyüknohutçu çiftinin cenazeleri, yakınları tarafından Uncalı Mezarlığı morgundan alınarak Muratpaşa Camisi'ne getirildi. Buradaki cenaze namazına çiftin kızları Naciye Zeynep Büyükküpçü, Elif ve Emine Büyüknohutçu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, CHP Antalya milletvekilleri ile sevenleri katıldı.

Musalla taşına konulan cenazelerin önüne vatandaşlar bir papatya saksısı ile çok sayıda çiçek koydu.

Kılınan namazın ardından çiftin cenazesi omuzlara alınıp yürüyerek Andızlı Mezarlığı'na götürüldü. Cenazeler burada dualar eşliğinde toprağa verildi. Büyüknohutçu çiftinin mezarlarının üzerine yine burada çok sayıda karanfil konuldu.

Cenaze töreninin ardından mezarlıkta basın açıklaması yapan çiftin kızı Emine Büyüknohutçu, anne ve babasının doğayı seven yaşam savunucuları olduğunu, verdikleri çevre mücadeleleriyle tanındığını söyledi.

Acılarının tarifsiz olduğunu dile getiren Büyüknohutçu, "Anne ve babamızın tarımı ve doğal yaşamı yıkıma uğratan taş ocaklarına karşı verdikleri mücadelenin onları hedef haline getirmiş olabileceğini düşünüyoruz. Ulaştıkları önemli hukuki zaferlerin ve yeni mücadelelere hazırlanıyor olmalarının birilerini tedirgin ettiği kanısındayız. Her ne kadar cinayetin faili yakalanmış ve suçunu itiraf etmiş olsa da bu katliamın karanlık noktalarının henüz açığa çıkarılmamış olduğu kanısındayız." dedi.

Ailesinin geçmişte çeşitli şekillerde tehdit edilmesinin, evlerinin hemen yanında kundaklama şüphesi olan yangının çıkmasının endişelerinin yersiz olmadığını gösterdiğini vurgulayan Büyüknohutçu, "Bu cinayetin derinlemesine soruşturulmasını ve varsa azmetçilerinin ortaya çıkarılmasını talep ediyoruz. Akıllardaki soru işaretleri tamamen ortadan kalkana ve kamu vicdanı rahatlayana kadar bu davanın peşini bırakmayacağız. Onların bu mücadelesi de yolumuza ışık tutacak. Çocukları ve sevenleri olarak ailemize yapılan saldırı ile babamızın başlattığı doğaya karşı yapılan saldırılara karşı davalarının da takipçisi olacağız." diye konuştu.

- Olay

Turunçova Mahallesi'ndeki Kızılcık Yaylası'nda yaşayan KİRADER Genel Başkanı Ali Ulvi (61) ve eşi Aysin Büyüknohutçu (61), evlerinde komşuları tarafından ölü bulunmuştu. İncelemede, çiftin av tüfeğiyle öldürüldükleri belirlenmişti.

Olayın ardından soruşturma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ali Y'yi aynı mahalledeki evine düzenlediği operasyonda gözaltına almıştı. Zanlının üst aramasında Büyüknohutçu'nun evinden gasbettiği öne sürülen 2 bin lira ele geçirilmişti. Ali Y'nin jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf ettiği, hasta eşinin tedavi masraflarını karşılamak için eve gasp amaçlı girdiğini, suç aleti tüfeği obruğa attığını söylediği öğrenilmişti.

Zanlı, ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Bir dönem DSP İl Başkanlığı da yapan Ali Ulvi Büyüknohutçu, Finike ilçesindeki taş ocaklarına karşı açtığı davalar ve eylemlerle adını duyurmuştu.







