Kürek: Büyükler Türkiye Şampiyonası

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SAKARYA (AA) - Türkiye Kürek Federasyonunca düzenlenen Büyükler Türkiye Şampiyonası, farklı illerden yaklaşık 200 sporcunun katılımıyla Sakarya'da başladı.

Sapanca Gölü'ndeki Kırkpınar parkurunda bin ve 2 bin metrede düzenlenen yarışların ilk gününde, takımlar arasında büyük çekişme yaşandı.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Türk Balıkadamlar, Altınboynuz, Şişecam Çayırova, Sinop Gençlik ve Spor, Sakarya Gençlik Merkezi, ODTÜ, Koç Üniversitesi ile Kadir Has Üniversitesi takımlarının da arasında bulunduğu birçok kulüp ile ferdi sporcular katıldı.

Büyük çekişmenin yaşandığı ilk gün mücadelesinde, sporcular ilk sıralarda yer alabilmek için yarıştı.

Türkiye Kürek Federasyonu (TKF) Başkanı İlhami İşseven, AA muhabirine yaptığı açıklamada Fenerbahçe ile Galatasaray arasında büyük rekabetin yaşandığını söyledi.

Yarınki final karşılaşmalarında da bu rekabetin devam edeceğini dile getiren İşseven, "Yarın Türkiye şampiyonu belli olacak. Bugün hava ve su şartları çok iyiydi. Aldığımız dereceler de iyiydi. Önümüzde Avrupa şampiyonası var. Buradan çıkan gençler orada yarışacak. Milli takım sporcularının büyük kısmı bu yarışlarda belirlenmiş olacak." dedi.

Şampiyonada, drone ile görüntü alındığını, böylece yarışları iki bin metrede izleme şansı bulduklarını belirten İşseven, buraya gelemeyenlerin de internet üzerinden yarışları izleyebildiğini aktardı.

Büyükler Türkiye Şampiyonasında yaklaşık 200 sporcunun mücadele ettiğini anlatan İşseven, "Sporcularımızın büyük kısmı İstanbul'dan olmak üzere Fethiye, Ankara, Adana, Sinop gibi çok farklı illerden geliyor. Üniversitelerden de iyi katılım var ve bu da kürek sporuna katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.





Şampiyonada, bin ve 2 bin metrede düzenlenen ilk gün yarışlarında alınan sonuçlar şöyle:

23 yaş altı tek çifte erkekler: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Şişecam Çayırova

23 yaş altı iki tek erkekler: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray

Kadınlar iki çifte: 1. Sakarya Gençlik Merkezi, 2. Galatasaray, 3. Fenerbahçe

Akademik erkekler iki tek: 1. Kadir Has Üniversitesi, 2. ODTÜ, 3. Koç Üniversitesi

Akademik erkekler tek çifte: 1. Koç Üniversitesi, 2. Fatih Örer, 3. Kadir Has Üniversitesi

Deniz küreği kadınlar tek çifte: 1. Fethiye Belediyespor, 2. İzniksipor, 3. Altınboynuz A

Hafif kilo kadınlar iki çifte: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe

Akademik kadınlar dört çifte: 1. ODTÜ, 2. Koç Üniversitesi, 3. Kadir Has Üniversitesi

23 yaş altı hafif kilo erkekler iki çifte: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Fethiye Belediyespor

23 yaş altı hafif kilo erkekler dört tek: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray

Deniz küreği erkekler dört çifte dümencili: 1. Galatasaray, 2. Beşiktaş, 3. Altınboynuz A

Deniz küreği kadınlar iki çifte: 1. Sinop Gençlik ve Spor B, 2. Sinop Gençlik ve Spor A, 3. Altınboynuz

Hafif kilo kadınlar dört çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray

Akademik erkekler iki çifte: 1. Koç Üniversitesi, 2. ODTÜ, 3. Kadir Has Üniveritesi

Akademik erkekler dört tek: 1. Kadir Has Üniversitesi, 2. ODTÜ, 3. Koç Üniversitesi A

23 yaş altı erkekler dört çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Fethiye Belediyespor

23 yaş altı dört tek: 1. Galatasaray A, 2. Fenerbahçe, 3. Galatasaray B





Yarışlarda dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Şampiyona yarın yapılacak final karşılaşmalarının ardından sona erecek.



