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"Kuran'ın Genç Muhafızları" ve "Genç Bilaller" yarışmaları finali

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:26
"Kuran'ın Genç Muhafızları" ve "Genç Bilaller" yarışmaları finali

KONYA (AA) - Türkiye genelinde imam hatip lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen "Kuran'ın Genç Muhafızları" adlı hafızlık ve "Genç Bilaller" adlı ezan okuma yarışmalarının finali Konya'da yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen yarışmaların final programı, Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, hem Kur'an tilaveti hem de hafızlığın geliştirilmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Türkiye'de 3 yıldır örgün eğitimle birlikte hafızlık eğitimini sistemli şekilde uyguladıklarını ifade eden Yılmaz, "Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan proje kapsamında, şu anda 2 bin 610 öğrenci hafızlık eğitimi alıyor." diye konuştu.

Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı ile ortak çalışmaları neticesinde, çocukların okul ortamından kopmadan hafızlık yapabileceğini belirtti.

Konya ve İstanbul'da hafızlık eğitimi ve niteliği üzerine özel bir kütüphane kurmak istediklerini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bunlardan biri Hafız Mustafa Büyükkaplan İmam Hatip Ortaokulu. Bu okulumuzda hafızlık araştırmaları ve uygulamaları kütüphanesi kuracağız. Bir diğeri de İstanbul'da Şehit Ragıp Ali Bilgen Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesine yapılacak. Bu okullar, hafızlıkla ilgili tüm çalışmalar toplanarak, daha nitelikli hafızlık çalışmasının yapılabilmesi için kullanılacak."

- Dereceye girenler belirlendi

Konuşmanın ardından, jüri başkanlığını Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin'in yaptığı yarışmaya geçildi. Yarışmada, Türkiye'nin çeşitli illerinden öğrenciler, jüri önünde ter döktü.

Hafızlık yarışmasında İstanbul'dan Fatih Polat birinci, Rize'den İsmail Albayrak ikinci, Erzurum'dan Yunus Emre Ağveranlı üçüncü oldu.

Ezan okuma yarışmasında ise İstanbul'dan Mehmet Korkusuz birinciliği, Çorum'dan İsmail Soluk ikinciliği, Eskişehir'den Halil İbrahim Baysan da üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi.


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