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Kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:36
Kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

MUŞ (AA) - Muş'un Varto ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçiler, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Aşağıalagöz köyünde hayvancılıkla uğraşan Sabire Karabey'in 2 keçisi, yamaçtaki kayalıklarda mahsur kaldı. Bütün çabalara rağmen keçileri kurtaramayan Karabey ve yakınları, durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yaklaşık 4 saat çalışma sonucu, halat kullanarak keçileri bulundukları yerden aldı.

Karabey, yaptığı açıklamada, keçilerinin kurtarılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Köy muhtarı Ahmet Güneş ise keçilerin iki gün kayalıklarda mahsur kaldığını belirterek, "Çok tehlikeli bir yerde duruyorlardı. AFAD ekibi büyük çaba harcayarak hayvanları kurtardı. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

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