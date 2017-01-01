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Genç kızın av tüfeğiyle vurularak öldürülmesi

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:36
Genç kızın av tüfeğiyle vurularak öldürülmesi

MUĞLA (AA) - Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 19 yaşındaki İpek Kovan'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü, 11 yaşındaki kardeşini Hasan Can Kovan'ı da yaraladığı iddia edilen zanlı yakalandı.

Jandarma ve polis ekipleri Pınarköy Mahallesi'ndeki cinayet ve yaralama olayına karıştıktan sonra olay yerinden kaçtığı iddia edilen 25 yaşındaki Emrah P'nin Yeşilköy Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma ve polis ekipleri Emrah P'yi gözaltına aldı.

Emrah P'nin ifadesinde İpek Kovan’ın ilgisine karşılık vermediğini, başkalarının kız istemeye gideceklerini duyumunu alınca cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

- Olay

Köyceğiz'in Pınarköy Mahallesi'ndeki evlerinin önünde 11 yaşındaki kardeşi Hasan Can Kovan ile oturan 19 yaşındaki İpek Kovan, iddiaya göre Emrah P. (25) tarafından av tüfeğiyle vurulmuş, kardeşi de yaralanmıştı.


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