Uşak merkezli 4 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

UŞAK (AA) - Uşak merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde Uşak, İstanbul, İzmir ve Manisa illerinde örgütün "ideolojik" kanadına yönelik salı günü gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 6'sının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Örgüte ait eğitim kurumlarında çalıştıkları belirlenen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddia edildi.
Operasyon kapsamında 13 kişi gözaltına alınmış, dün adliyeye sevk edilen 7 kişi tutuklanmıştı.