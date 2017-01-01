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DÜZCE (AA) - Geleneksel mutfak kültürü ve kültüre özgü otların tanıtımı amacıyla düzenlenen "Tyche Bereket Festivali" kapsamında kortej yürüyüşü yapılarak çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Belediye Meydanı'nda toplananlar, atlı gruplar ve bando eşliğinde Anıtpark'a kadar yürüdü. Otlardan yapılan taçlar takan katılımcılar, halay çekip eğlendi.

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ulviye Dikmen, etkinliğin bir halk hareketi olduğunu söyledi.

Festivalin bu yıl üçüncüsünün düzenlediğini anımsatan Dikmen, "Bugün, festival alanımızda tüm yörelere ait folklor gösterileri sunuldu. Her kökenden insanımız bugün kendine has elbiselerini giyip buraya geldi. Burası bugün çok coşkuluydu, hepimiz heyecanlıydık." dedi.

Dikmen, şöyle konuştu:

"Bu festival belki en güzel festival değil ama en yüreklisi oldu. Bugün bunu kanıtlamış oluyoruz. Düzce'nin yüreği bu festivalde attı, Düzce'nin güzelliği ve doğası kültür ile harman olup bu güzel görüntü ortaya çıktı. Bu görüntü de Düzce'nin kızları sayesinde var oldu, gerçekten kızlarımız isterse her şeyi yapar."

Şenlik, yemek yarışmaları, yöresel halk oyunları ve tiyatro gösterileri ile devam edecek.



