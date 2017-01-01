GÜNCELLEME 4 - Muğla'da yolcu midibüsü uçuruma yuvarlandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'da yolcu midibüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 23 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 03 FR 747 plakalı midibüs, Sakargeçidi mevkisinde uçuruma yuvarlanarak, yaklaşık 15 metre aşağıdan geçen kara yoluna düştü. Bu sırada midibüs, yoldan geçen 35 AL 1645 otomobile de çarptı.



Kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Marmaris Devlet, Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

Kazanın ardından Muğla Vali Yardımcısı Kamil Köten, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, İl Jandarma Alay Komutanı Yavuz Özfidan da bölgeye gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.

- "Valilikte birim kurduk"

Muğla Valisi Amir Çiçek, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, kazanın fren patlaması sonucu meydana geldiği yönündeki iddiaların araştırıldığını bildirdi.

Bölgede cumhuriyet savcıları, güvenlik görevlileri, uzmanlar ve doktorların çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vahim bir kaza, ölümcül bir kaza olduğu için ne kadar kurtarabilirsek o bizim için önemli. Arkadaşlarımız ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Yaralıların durumu ağır olanlar var. Hastaneye henüz geçemedim inşallah kurtulurlar. Kimlikler tespit edilsin en yakınlarına yardımcı oluyoruz, valilikte birim kurduk. Yaralılar da inşallah kurtulur diyorum ama kimlikler henüz kesinleşmedi. Hastanelerden yaralı yakınlarına bilgi verilecek. Tabii konu bir taraftan adli bir konu. Ben izindeydim, izinden dönüyorum şu anda. Ankara'ya gidiyordum yoldan döndüm."

- "Ölü sayısı 23'e yükseldi. 11 kişi de yaralı"

Muğla Vali Yardımcısı Kamil Köten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Araç sürücüsünün de ölenler arasında bulunduğunu, hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun ise kadın olduğunu ifade eden Köten, "Kazada aracın altında kalan 3 kişinin de çıkarılmasıyla ölü sayısı 23'e yükseldi. 11 kişi de yaralı." dedi.

Köten, gazetecilere yaptığı açıklamada da grubun İzmir'den Marmaris'e hafta sonu tatil amaçlı düzenlenen özel bir turla geldiğini söyledi. Grubun ağırlıklı olarak orta yaşlı kadınlardan oluştuğunu belirten Köten, şöyle konuştu:

"Saat 12.15 sıralarında Sakargeçidi'nde virajı alamayarak önce bariyerleri kırarak karşı hatta, oradan da 30 metrelik uçurumdan yol üzerine düşme şeklinde kaza oluyor. 23 vefat, 11 yaralımız var. 20'si olay yerinde oldu vefatların. 3'ü hastanede oldu. Bütün millete başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaralılar ile yakinen ilgileniliyor. Cenazeler kaldırılmış durumda. Yol da tek şehit olarak kontrollü olarak trafiğe açıldı. Millete başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Bu kişilerin tamamı Türk vatandaşı. Yabancı uyruklu yoktur."

- "Araç 2003 model"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de kaza bölgesine gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gürün, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyrüseferde olan araçların çok iyi kontrol edilmesi gerektiğini kaydetti.

Aracın vizesinin olup olmadığının ve kontrollerinin çok iyi yapılmasının önemine işaret eden Gürün, "2003 model bir araçla 30 kişi kapasitesi olan bir araçla 33 kişilik bir yolcu var, şoförle birlikte. Biz Muğla'da kooperatife bağlı araçları dönüşüme tabi tuttuk, yeni araçlar aldık, engelli rampalı araçlar aldık. Bunu yaparken eleştiriler oldu ama şu anda bütün araçların kontrolleri zamanında yapılıyor. Onlar yapılmadığı takdirde sefere izin verilmiyor. Dolayısıyla onlara dikkat etmek lazım. Acı kaybı ortadan kaldıracak hiçbir şey yok. Ama yaşadığımız bu acı tecrübeden, nerede eksik yaptık, ne yapmalıyız ki bir daha böyle olaylarla karşılaşmamalıyız bunları çok iyi çıktı alıp, ilgili bütün kurum, kuruluş, dernek ve hemşehrilerimizin bu konuda dikkatli olması lazım. Seyahate çıkacak yurttaşlarımızın da araçları kontrol etmesi lazım. Araçların yenilenmesi gerekiyor ki bu yollarda eğlenmeye gelenler bu şekilde can yangınıyla aileleri, hepimizi yakmasınlar. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu çok acı bir olay, ölümü de geri getirmek mümkün değil maalesef." ifadelerini kullandı.

- Buca'dan 6 araçla yola çıkmışlar

Kaza yapan araçta bulunan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan grubun Anneler Günü kapsamında bu sabah saatlerinde İzmir Buca'dan, Marmaris'e gitmek üzere hareket ettikleri öğrenildi.

Turun Murat Ceylan adında bir kişi tarafından organize edildiği, grubun 6 araçla Marmaris'e doğru yola çıktı belirtildi. Gruptaki diğer araçlardan 3'ünün önde, iki aracın da kaza yapan midibüsün arkasından geldiği kaydedildi.

Organizatör Murat Ceylan'ın eşi Nazlı Ceylan'ın da ölenler arasında olduğu, Nazlı Ceylan'ın Aydın Çine'deki molada diğer midibüsten inerek, kaza yapan araca bindiği ifade edildi.



