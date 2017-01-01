Edirne'deki cinayet

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde, geçen yıl bir kişinin öldürülmesi olayına karıştıkları öne sürülen 8 şüpheli, İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Keşan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Erikli köyü sahilindeki balıkçı barınağı önünde Hilmi Ertek'in (36) geçen yıl 7 Ağustos'ta kısa namlulu silahlarla çapraz ateşe tutularak öldürülmesiyle ilgili çalışma başlatıldı.

Olayın birden fazla şüphelisinin bulunması ve olaydan önce hazırlık yapıldığının Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilmesi üzerine, uzman personelden oluşan özel bir ekip kuruldu. Kriminal ve bilgisayar destekli görüntü ve veri analizi uzmanlarının da çalışma grubuna dahil eden özel ekip, 9 ay boyunca çalışma yürüttü.

Özel ekip, teknik ve fiziki takip sonucu olayın azmettiricisi, yer göstericisi, plakaları bantlanarak gizlenen araçları kullananlar ve olayda silah kullanan 8 kişiyi tespit etti.

Operasyonda, T.P (41), K.Ö (26), O.İ (20), C.B.G (20), E.S (33), V.T (51), S.A (22) ve D.A'yı (32) gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, uyuşturucu imal etmek amacıyla kullanılan Hint keneviri tohumu ele geçirildi.

Olayla ilgili aranan 2 şüphelinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi.

İşlemlerinin ardından Keşan Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Keşan Adliyesi'ne sevk edildi.