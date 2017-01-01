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Bisikletle Osmangazi Köprüsü'nden geçtiler

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:57
Bisikletle Osmangazi Köprüsü'nden geçtiler

KOCAELİ (AA) - Avrupa Günü kutlamaları çerçevesinde, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte 300 kişilik bisikletli grup Osmangazi Köprüsü'nden geçti.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ve Gebze Teknik Ünversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün'ün de katıldığı "Bisiklet ile Osmangazi Köprü Geçişi" etkinliğinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilciliği ve Kocaeli Bisiklet Kulübü üyeleri ile vatandaşlardan oluşan yaklaşık 300 kişilik grup, köprünün Dilovası kesiminde toplandı.

Daha sonra Zeytinoğlu, Doğan ve Görgün'ün de olduğu 300 kişilik grup, polis eskortu eşliğinde güvenlik önlemi alınan şeritte pedal çevirerek Osmangazi Köprüsü'nden Yalova tarafına geçti.

Burada sporculara çeşitli ikramlarda bulunuldu.


- "Osmangazi Köprüsü'nden bisikletle ilk kez geçildi"

KSO Başkanı Zeytinoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Günü nedeniyle AB Türkiye Temsilciği'nin fonuyla AB Bilgi Merkezince düzenlenen etkinlikte bisikletle Osmangazi Köprüsü'nü ilk defa geçen insan grubu olduklarını söyledi.

Etkinlikte ayrıca AB'ye de dikkati çekmek istediklerini belirten Zeytinoğlu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı da bir arada kutlamış olduklarını kaydetti.

Zeytinoğlu, etkinliğe, Kocaeli Bisiklet Kulübü, çevre illerden ve ilçelerden profesyonel bisikletçiler, bisikleti seven vatandaşların katıldığını aktararak, "Yaklaşık 300 katılımcı ile birlikte Osmangazi Köprüsü'nden sivil olarak bisikletlerle ilk defa geçme fırsatımız oldu. Çok mutluyuz."


- "Körfezi bisikletle geçme hayalimizi gerçekleştirdik"

Nevzat Doğan ise Osmangazi Köprüsü'nden ilk kez bisikletle geçmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Doğan, "Bu toprakları bize armağan eden, başta Osmangazi olmak üzere, bu ülkeye hizmet edenlerden Allah razı olsun, mekanları cennet olsun." dedi.

Körfezi bisikletle geçmenin hayalini gerçek olarak yaşadıklarını anlatan Doğan, "Bu da ayrı bir güzellikti. Bize bu güzellikleri yaşatan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Binali Yıldırım'a ve hükümetlerimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık 8 yıldır "İzmit'i seviyorum bisiklete biniyorum" sloganıyla proje başlattıklarını, bisiklet eğitim pisti, bisiklet parkları, bisiklet yolları, akıllı bisiklet projelerini hayata geçirdiklerini anlatan Doğan, "Bu sene ile birlikte öğrencilere, öğretmenlere ve basın mensuplarına 60 bin bisiklet dağıttık. Her pazar 7 yıldır halkımızla bisiklet turları yapıyoruz. Amacımız bisikleti daha fazla insan hayatına sokmak." ifadelerini kullandı.

Bisiklet konusunda Türkiye'ye örnek ve öncü olduklarını vurgulayan Doğan, "İzmit'i seviyorum bisiklete biniyorum" sloganını büyüterek, "Türkiye'yi seviyorum bisiklete biniyorum" şeklinde değiştirdiklerini, İzmit Belediyesi olarak bu konuda Türkiye'ye örnek olmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.


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