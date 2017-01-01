Giresun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Eynesil ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Feyzullah Bektaş (64) yönetimindeki 67 ER 223 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Altınlı Mahallesi mevkisindeki kavşakta, Erdal İnce'nin kullandığı 52 RA 404 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile Bektaş'ın eşi Zennure Bektaş (62) ve İnce'nin kardeşi Fatma İnce, Görele Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Zennure Bektaş, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.