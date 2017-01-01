Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 sağlık çalışanından ikisi tutuklandı.
Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, terör örgütüyle ilişkisi olduğu şüphesiyle aralarında doktor, radyoloji uzmanı, ebe, hemşire ve röntgen teknisyeni de olan 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda şüpheliler gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.