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ERZİNCAN (AA) - Erzincan Üniversitesi ile Dünya Ahıska Türkleri Birliğince (DATÜB) düzenlenen, "Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu" sona erdi.

Üniversitenin konferans salonunda düzenlenen ve üç gün süren sempozyumda, Ahıska Türklerinin göç, savaş ve sürgünler sonucu yerleştikleri farklı coğrafyalarda kimliklerini ve kültürel özelliklerini korumaları konusu ele alındı.

Farklı ülke ve üniversitelerden 178 akademisyenin 9 başlık altında 139 bildiri sunduğu sempozyumda kültür, eğitim, tarih, dini hayat, sağlık gibi konularda 25 oturum düzenlendi. Sempozyumda sunulan yaklaşık bin 500 sayfa bildiri kitap haline getirilerek ilgili kurumlara verilecek.

Sempozyumun kapanış ve değerlendirme toplantısının ardından katılımcılar, Üzümlü ilçesindeki Ahıska Türklerini ziyaret ederek yerleşim alanlarını ve hayatlarını gözlemledi.

Ziyaretin ardından katılımcılar Girlevik Şelalesi ve Ekşisu mesire alanını gezdi.

Erzincan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mücahit Kağan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahıska Türklerinin 19. yüzyıldan bugüne farklı coğrafyalarda çeşitli göç, savaş ve sürgünler yaşadıklarını söyledi.

Bu nedenle Ahıska Türklerinin özgün bir hayat, özgün bir tarih ve kolektif bir hafızaya sahip topluluklar olduğunu anlatan Kağan, "Bugün Ahıska Türkleri yaşadıkları 10 farklı ülkede kendi tarihsel dil, sosyoloji, iktisadi, hukuksal ve politik boyutları olan çeşitli sorunlarla uğraşarak yaşamlarını sürdürüyorlar." dedi.

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar ise sempozyum ile Ahıska Türklerinin sorunlarını gündeme getirmek istediklerini ifade etti.

Ahıska Türklerinin sosyal, kültürel, ekonomik ve tarihi yapısının bir kitap haline getirileceğini ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlara dağıtılacağını belirten Uçar, bu çalışmanın bir çok çalışmaya ışık tutacağını kaydetti.