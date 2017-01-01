Gözlerini kapatarak engelliler ile maç yaptılar

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ADANA (AA) - Adana Büyükşehir Belediyesi personeli, görme engellilerle empati kurabilmek amacıyla gözlerini bantla kapatarak futbol maçı yaptı.

"Engelliler Haftası" nedeniyle Pınar Mahallesi'ndeki bir halı sahada düzenlenen organizasyonda, Adana Büyükşehir Belediyesi personelinden oluşan takım, görme engellilerin yer aldığı futbol takımıyla karşılaştı.

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı gösteri maçını engelliler takımı kazandı.

Maçta forma giyen Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Akyürek, üç yıldır "Engelsiz Adana" parolasıyla çalıştıklarını, önce beyinlerdeki engelleri kaldırmayı amaçladıklarını söyledi.

Akyürek, kentte engelleri kaldırma konusunda önemli mesafeler aldıklarını vurgulayarak "Engelli derneklerimizin tüm projelerine destek verdiğimiz gibi kendi projelerimizi de ürettik. Engellilere hizmet etmeye yönelik otobüslerimiz ve diğer araçlarımız var. Engellilerin durumuna dikkat çekmek için bir dizi etkinlik düzenliyoruz. İnşallah Adana kısa zaman sonra çok daha engelsiz bir hale gelecek." diye konuştu.

Görme engellilerle yaptıkları maçın empati kurabilmeleri açısından önem taşıdığını anlatan Akyürek, bu konuda farkındalık oluşmasına katkı sağlamayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Altı Nokta Körler Derneği Adana Şube Başkanı Osman Alıcı da engellilerin sorunlarını çözümü konusunda destek beklediklerini kaydetti.