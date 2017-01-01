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9. Kocaeli Kitap Fuarı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:25
9. Kocaeli Kitap Fuarı

KOCAELİ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çizdiği portresini hediye etmesiyle gündeme gelen serebral palsi hastası Gülşah Yağmur Yazıcı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Kocaeli Kitap Fuarında sergi açtı.

Yazıcı'nın fuarın C salonunda açtığı kara kalem sergisinde siyaset, sanat dünyasından birçok kişinin portresi bulunuyor.

Anne Sabahat Yazıcı, kızı Gülşah'ın sevdiği kişilerin portrelerini çizdiğini belirterek, sergide Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da portresinin bulunduğunu söyledi.

Siyaset ve sanat dünyasından birçok kişinin karakalem portresinin fuarda sergilendiğini ifade eden Yazıcı, "Sergide bakanlarımızla Necati Şaşmaz ve Barış Manço gibi sevdiği isimler var. Gülşah, günde bir veya iki tane portre çizdi. Bazen de dinlendi. Resimleri ziyaretçilerden beğenenler oldu. Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu geldi. Sergimizi gezdiler. Onlara teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Yazıcı, Gülşah'ın yeteneğini herkesin görmesini istediklerini dile getirerek, Gülşah'ın sergi hayalinin gerçek olduğunu vurguladı.

Gülşah'ın çok mutlu olduğunu söyleyen anne, "İlgilenen vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. 22 portre resim var. Sevdiği kişilerin resimlerini yapmayı seviyor. Yeteneği de bu dalda, boş zamanlarında resim yapıyor. Barış Manço'yu çok seviyor. Barış Manço'nun şarkılarını dinleyerek daha güzel resimler yapıyor." ifadesini kullandı.

Bu arada, AA'nın global iletişim ortağı olduğu fuarda, kurumun fotomuhabirleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çekilen fotoğraflardan oluşan sergi yer alıyor.

Oluşturulan AA standında kitapseverler, Türkçe, İngilizce ve Arapça almanak satın alabiliyor.

Fuar alanındaki sergi C salonunda, AA standı ise B salonunda ziyaret edilebiliyor.

AA'nın global iletişim ortağı olduğu 9. Kocaeli Kitap Fuarı, 21 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

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