ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bu fincanla kahve içmenin bedeli 55 bin lira

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:26
Bu fincanla kahve içmenin bedeli 55 bin lira

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta bir kuyumcu, 22 ayar altınla kaplayıp zümrüt taşlarla süslediği kahve takımını 55 bin liradan satışa çıkardı.

Kuyumculuk sektöründe İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alması nedeniyle "Altın Şehir" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş'ta, altın işleme işiyle uğraşan Hacı Öz'ün birbirinden farklı eserleri, görenleri büyülüyor.

Öz, "13. Ortadoğu Kahramanmaraş Altın Mücevher ve Gümüş Fuarı"na birçok farklı eserin yanı sıra altınla kaplayıp mücevherler ile bezediği kahve takımıyla katıldı. 2 fincan ve birer şekerlik ile tepsiden oluşan, etrafı 22 ayar altınla kaplanıp zümrüt taşlarla süslenen kahve takımı, fuarda yoğun ilgi görüyor.

Hacı Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ürünü 22 ayar altından telkari sanatıyla 1 ayda el emeği göz nuruyla tamamladıklarını söyledi.

Telkari sanatının yanında zümrüt taşlarıyla çalışmayı taçlandırdıklarını dile getiren Öz, şunları kaydetti:

"Makinanın olmadığı bir el sanatını tercih ettik. 1 ay gibi bir süremizi aldı. Yaklaşık 300 gram ağırlığı geliyor. İki fincan, 1 şekerlik ve tepsiyle 55 bin liraya kahve içilir. Yani bu çalışmayla 55 bin liraya kahve içilir diyoruz. Bir çift gelecek 55 bin liraya bununla kahve içecek. Özel bir kahve içmiş olacaklar. Bir eşi benzeri daha belki de olmayacak. 'Kahvenin 40 yıl hatırı var' derler, bundan içersek o kahvenin hatırı ne kadar olur bilmiyorum. Artık yıl koymaya da gerek kalmaz zannediyorum. Ömür boyu unutulmaz bence."

Öz, fuarlar için bu tarz sanat eserleri yaptıklarını, gelen müşterilerin de dikkatini çektiğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER
Dulkadiroğlu Belediyesi miniklerle Anneler Günü için fidan dikti
YEREL

DULKADİROĞLU BELEDİYESİ MİNİKLERLE ANNELER GÜNÜ İÇİN FİDAN DİKTİ
Ortadoğu 13. Kahramanmaraş Altın Mücevher ve Gümüş Fuarı
YEREL

ORTADOĞU 13. KAHRAMANMARAŞ ALTIN MÜCEVHER VE GÜMÜŞ FUARI
Dulkadiroğlu Belediyesi'nden miniklere trafik eğitimi
YEREL

DULKADİROĞLU BELEDİYESİ'NDEN MİNİKLERE TRAFİK EĞİTİMİ
Kahramanmaraş'ta engellilere yardım
YEREL

KAHRAMANMARAŞ'TA ENGELLİLERE YARDIM

Kahramanmaraş'ta Eypio ve Burak King rüzgarı esecek
YEREL

KAHRAMANMARAŞ'TA EYPİO VE BURAK KİNG RÜZGARI ESECEK
EN ÇOK OKUNANLAR
Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
FUTBOL

"TEK İSTEĞİM TÜRK BAYRAĞINA KARŞI..."

 1
  • 2 Ünlü oyuncu: Seni çok özlüyorum annem...
  • 3 O stanta akın ettiler
  • 4 Şelalenin içinde yüzyıllardır yanıyor!