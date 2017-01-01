Hayme Ana Türbesi'nde Anneler Günü yoğunluğu

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, Osmanlı devletinin kurucusu Osman Gazi'nin büyükannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi Hayme Ana'nın türbesi, Anneler Günü dolayısıyla adeta ziyaretçi akınına uğruyor.

İlçeye bağlı Çarşamba köyündeki türbeyi ziyaret eden TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili Bennur Karaburun, Hayme Ana'nın Anneler Günü'nü kutlamak için ilçeye geldiklerini söyledi.

Hayme Ana'nın tüm annelerin örnek alması gereken çok önemli biri olduğunu belirten Karaburun, "Hayme Ana, Osmanlı tarihini bu topraklara taşıyan kişidir. Eminim ki her anne, Hayme Ana gibi olmak ister. O, hepimizin idolüdür." dedi.

Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk de Hayme Ana'nın türbesinde dua ettikten sonra türbedar Zalife Sönmez'in elini öperek, Sönmez'e "Yılın Annesi" yazılı çikolata hediye etti.

- "63 anne ve 63 evlat"

Bursa Bacıbey Kent Kültürü Derneğinin organizatörlüğünde türbeyi ziyaret eden öğrenciler de Zalife Sönmez'in elini öperek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Dernek Başkanı Mutlu Çınar, Anneler Günü'nde Hayme Ana'yı ziyaret edenlerin artmasına vesile olmak istediklerini belirtti.

Çınar, "Anneler Günü münasebetiyle alternatif bir etkinlik yapmak istedik. 'Valide-i Ali Osman, Bacıbey Hayme Ana'nın izinde Osmanlı'nın kalbine yolculuk' adıyla bir gezi düzenledik. Bu yıl, Türkiye'de Anneler Günü kutlamalarının 63'üncü yıl dönümü. Bu vesileyle Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün projelerine katkıda bulunan 63 anne ve 63 evladıyla bu geziyi düzenledik." ifadelerini kullandı.