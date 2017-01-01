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Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:38
Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası


KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Basketbol Şampiyonası, sona erdi.

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın finalinde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaştı. Rakibini 78-52 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyon oldu.

Şampiyonada Çankaya Üniversitesi üçüncü, Galatasaray ise dördüncülüğü elde etti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Erdoğan Akbıyık, Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Adem Keloğlu, Kastamonu Basketbol Temsilcisi Nihat Pehlivan'ın katılımıyla düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa, oyunculara da madalyaları verildi.

Kupa töreninin ardından Fenerbahçeli sporcular, şampiyonluk kutlaması yaptı.

Şampiyonaya Çankaya Üniversitesi, Banvit, Fenerbahçe, Beşiktaş, İkem Koleji, İstanbul Üniversitesi, Bayrampaşa Atletik ve Galatasaray'ın 16 yaş altı takımları katıldı.


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