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TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİ-DOKAP) Çalıştayı, 15 ve 16 Mayıs'ta Trabzon'da yapılacak.

ÜNİ-DOKAP Dönem Başkanı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, AA muhabirine, birliğin eğitim öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal hizmet ve bölgesel kalkınma hedefleriyle iş birlikleri yapmak amacıyla 15 Kasım 2016'da kurulduğunu söyledi.

Çalışmalarına 1 Ocak'ta başlayan birliğe Gaziosmanpaşa, Ondokuz Mayıs, Ordu, Giresun, Recep Tayyip Erdoğan, Artvin Çoruh, Gümüşhane, Bayburt ve Avrasya üniversitelerinin üye olduğunu belirten Baykal, DOKAP bölgesine yönelik, enerji, ulaştırma, turizm, tarım, sınır ötesi iş birliği, tarımsal ve kırsal altyapı, kültür hizmetlerine erişim ve yerel düzeyde kurumsal kapasitenin geliştirilmesi başlıkları altında çalışma grubu oluşturulduğunu anlattı.

Baykal, "Üniversiteler bu alanlarda yaklaşık 110 proje teklifi hazırladı. Proje havuzunda toplanan projeleri değerlendirmek amacıyla 15 ve 16 Mayıs'ta üniversitemiz ev sahipliğinde çalıştay düzenleyeceğiz." dedi.

Üniversitelerin birlikteliğinin, bölgesel gücü ortaya koyma konusunda önemli olduğuna dikkati çeken Baykal, şöyle devam etti:

"Bu birliktelik, bölgede hayata geçirilebilecek daha büyük projelerin oluşması anlamında önem taşımaktadır. Birliğe üye üniversitelerin DOKAP ile bölgesel kalkınmaya daha fazla katkısı olacaktır. ÜNİ-DOKAP'ın bölgenin ihtiyaç duyduğu turizm, enerji, ulaştırma, sanatsal ve kültürel faaliyetlerin ortaya çıkarılması ve desteklenmesi noktasında önemli görev üstleneceğine inanıyoruz."

- "Projelerin net şekillenmesi çalıştaydan sonra olacak"

Baykal, bölgesel kalkınmayı, dolayısıyla ülkeyi ilgilendirecek her türlü konunun gündemlerinde yer aldığını vurgulayarak, "130 akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilecek çalıştayda yaklaşık 110 proje gözden geçirilecek. Bunlardan bölge, dolayısıyla ülke için önemli olanların hayata geçirilmesi noktasında destek sağlanacak. Çalıştay sonrası projelere altyapı oluşturulmuş olacak. DOKAP, daha sonra projeler için ya gerekli mercilere başvuru yapacak ya da iletişimlerini sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin projeleri ayrı ayrı çalıştığı zaman ve birlikte ürettiklerinde ortaya çıkacak güçlerin farklı olacağına işaret eden Baykal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üniversiteler, uzmanlık alanlarına göre farklılık göstermektedir. Dolayısıyla hepsini bir araya getirerek daha güçlü proje yapma imkanı olacak. Örneğin bir üniversitemiz ziraat alanında, diğer üniversitemiz mühendislik alanında güçlüyse, bunların ortak yapacakları projeler daha güçlü olur. Her üniversitenin üstleneceği roller olacak. Bu çalışma bunu ortaya koyacak. Var olan gücünüzü toplumun ihtiyaçlarına göre yönlendirme imkanı olacak. Bu birliktelik buna önemli katkı sağlayacaktır."

Baykal, üniversiteler tarafından hazırlanan projelerin ağırlıkla enerji, turizm, ulaştırma ve kültürel başlıklar altında toplandığını belirterek, "Projelerin net şekillenmesi çalıştaydan sonra olacak. Projelerin hangilerinin Trabzon ve bölge için daha önemli olduğuna bu çalıştay ışık tutacak." diye konuştu.







