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Batman'da FETÖ/PDY operasyonu

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:40

BATMAN (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Batman merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında doktor, psikolog, icra müdür yardımcısı ve öğretmenlerin olduğu 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye soruşturması kapsamında Batman merkezli 4 ilde aralarında doktor, psikolog, icra müdür yardımcısı ve öğretmenlerin olduğu 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi.

Operasyonda, 11 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, şüphelilerden 9'unun emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildiği bildirildi.

Şüphelilerden 7'sinin tutuklandığı, ikisinin adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı, 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarılan açıklamada, firari bir şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.


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