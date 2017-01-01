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Siirt'te "huzur" uygulaması

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:46
Siirt'te "huzur" uygulaması

SİİRT (AA) - Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Kentin huzur ve asayişini sağlamak için yapılan uygulamada yer alan yaklaşık 200 personel, 50 ekip halinde kentin farklı noktalarındaki metruk binalar ve diğer alanlarda arama yaptı, şüphelilerin kimliklerini sorguladı.

Uygulamayı yöneten ve polis ekipleriyle uygulamaya katılan İl Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, Barış Mahallesi'ndeki bazı hastaların durumunu ve polisten bir taleplerinin olup olmadığını sordu.

Tokyay, top satarak ailelerinin geçimine katkıda bulunan iki çocuktan satın aldığı topları mahalledeki çocuklara hediye etti.

Tandırda ekmek pişiren kadınların tandır ekmeği ikram ettiği Tokyay, kentin huzur ve güvenliği için uygulamalarının devam edeceğini kaydetti.

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