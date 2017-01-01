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29. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:51
29. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi

ANTALYA (AA) - Türkiye Nükleer Tıp Derneği (TNTD) tarafından düzenlenen 29. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi Antalya'da başladı.

Belek turizm merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen kongre kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye Nükleer Tıp Derneği Başkanı ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra Özcan, "Geleceğin Tıbbında Nükleer Tıp" konulu kongrede, kanserde yeni tanı ve tedavi yöntemleri ile bu hastalığın tedavisinde kemoterapiye, hormon terapisine ve radyoaktif terapiye alternatif olabilecek nükleer tedavi yöntemlerine odaklanmaya çalışacaklarını söyledi.

Türkiye'nin nükleer tıp alanında çok geniş teknolojik imkanlara sahip olduğunu, pek çok Avrupa ülkesini geride bıraktığını dile getiren Prof. Dr. Özcan, "Özellikle kanser tanısında çok önemli olan görüntüleme sistemleri mevcut. Bu görüntüleme cihazlarının ülkemizde sayıları 120'yi aşmış durumda. Ülkemizde şimdiye kadar 2 PET/MR cihazı mevcuttu. Biri İstanbul'da, diğeri Ankara'daydı. Şimdi üçüncüsü İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesine kuruldu. Bu ülkemiz için çok sevindirici bir gelişme. Sağlık hizmetinin en üst seviyede teknolojik donanımla Türk halkına ulaşmış olmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Özcan, OECD rakamlarına göre Türkiye'nin bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntülemeyi (MR) en çok çeken ülke olduğunu belirterek, bunun, bu tetkiklerin gereğinden fazla kullanıldığını gösterdiğini belirtti.

Kanser tedavisinde nükleer tıbbın sadece tanı yapan bir branş olmadığını bunun yanında tedavi eden klinik bir branş olduğunu vurgulayan Özcan, "Halkımız özellikle tiroid ve guatr hastalıklarında nükleer tıp tedavilerinin yapıldığını biliyor ama şimdi bu tedaviler biraz daha yön değiştirdi. Değişik kanserler, radyoterapi ve kemoterapinin şifa sağlayamadığı durumlarda, nükleer tıp şifa unsuru olarak hizmete sunuldu." diye konuştu.

TNTD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi Nükleer Tıp Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülin Uçmak ise, akıllı molekül tedavisinin erkeklerde çok sık rastlanan prostat kanserlerinde ve diğer tedavilerle yanıt alınamayan vakalarda yüz güldürücü sonuçlar aldığını belirtti.

50 konuşmacı tarafından 17 konferans, 2 panel, 3 kurs, 7 bildiri oturumu ve 3 uydu sempozyumu gerçekleştirilecek olan kongreye, nükleer tıp alanında uzman 400 bilim adamı katılıyor. Kongre yarın sona erecek.

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