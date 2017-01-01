Aydın'daki FETÖ/PDY soruşturması

AYDIN (AA) - Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında eski bir binbaşı tutuklandı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir süre önce meslekten ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan eski Aydın Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Sinan A, Kayseri'de gözaltına alındı.
Zanlı, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın'a gönderildi.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.