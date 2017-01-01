"Hediyenin değeri asla sevginin ölçüsü olmaz"

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BURSA (AA) - Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, hediyenin değerinin asla sevginin ölçüsü olmayacağının çocuklara öğretilmesi gerektiğini, aksi halde tüketim çılgınlığına katkı sağlanmış olunacağını belirtti.

Anneler Günü dolayısıyla AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, çeşitli indirim kampanyalarıyla, annelere alınan hediyenin bedelinin sevgi ölçüsü kriteri gibi gösterilmesi sonucunda, tüketicilerin alışveriş çılgınlığına girdiğini söyledi.

Tüketicilerin kredi kartlarının limitlerini zorlayacak şekilde borçlandıklarını ifade eden Ağaoğlu, şöyle konuştu:

"Hediyenin değeri, neredeyse anneye olan sevginin ölçüsü haline geliyor ve ne kadar pahalı hediye alınırsa, anne o kadar çok seviliyordur yaklaşımıyla tüketim körükleniyor. Oysa anneye sevginin ölçüsü asla alınan hediyenin fiyatıyla alakalı değildir. Buna rağmen normal zamanlarda 1 liraya satılan malın fiyatı önce üçe katlanıp, pazarlama kampanyalarıyla indirim fırsatı gibi sunulmakta, bilinçsiz tüketiciler gereksiz harcamalar yaparak borçlanmaktadır. Bu noktada anneler en değerli varlıkları olan evlatlarını uyarmalı, evlatlar da bu tuzağa düşerek aşırı harcama yapmaktan ve borçlanmaktan kaçınmalıdır."

Ağaoğlu, ticari kazanç ve fayda sağlamak için her türlü yolun mubah görülebildiğini dile getirerek, "Satış ve kazançların artması adına çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Anneler de üzerlerine düşeni yapmalı ve lüzumsuz harcama yapmamaları için çocuklarını uyarmalıdırlar. Aksi halde, en sevdikleri varlıklarının tuzağa düşmesine aracılık etmiş olurlar." ifadelerini kullandı.

Özellikle kredi kartıyla borçlanarak alınacak hediyelerin bedelinin ödenmesi esnasında yaşanabilecek sıkıntıları göz önüne alarak, annelerin çocuklarıyla konuşmasını öneren Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Anneler, hediyenin değerinin asla sevginin ölçüsü olmayacağını çocuklarına öğretmelidirler. Aksi halde tüketim çılgınlığına katkı sağlamış olurlar. Böyle dönemlerde satıcılar ellerinde kalmış ürünlerin fiyatlarını önce yükseltmekte, sonra da cazip indirim oranlarıyla piyasaya sürmektedirler. Bu yapılan indirim Tüketici Kanunu'na aykırı olmasına rağmen tüketicilerin önemli bölümü işin farkına varmamakta, annesine değerli bir armağan sunabilme heyecanıyla tuzağa düşmektedirler. Önemli olan sevginin ifadesidir. Bu da bir öpücük ve sarılmayla da ifade edilebilecek kadar ucuz olup, en yüksek indirimli üründen daha elverişlidir. İlla bir hediye alınması düşünülüyorsa da anne evlat konuşarak ihtiyaç duyulan bir ürün satın alınmalıdır. Her ihtimale karşı değişim kartı da talep edilmeli, ürünün ayıplı çıkması halinde hak aranabilmesi açısından faturası da muhafaza edilmelidir."