Zonguldak'ta ev yangını: 1 ölü

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karadon Mahallesi'nde eşi ve çocukları il dışında olduğu öğrenilen Nazım Güler'in (55) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın söndürülürken, eve giren itfaiye ekipleri Güler'in cesediyle karşılaştı.
Güler'in cesedi otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.