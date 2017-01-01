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21. Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 17:02

BİTLİS (AA) - Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfının (TÜRKSAV) "21. Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri" töreni, Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapıldı.

Ahlat Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

TÜRKSAV Başkanı Yahya Akengin, yaptığı konuşmada, dünyanın çeşitli bölgelerinde ödül törenleri düzenlediklerini ancak Ahlat'ın kendilerinde farklı bir heyecan uyandırdığını söyledi.

Törende, aralarında yazar, akademisyen ve yerel yöneticilerin de bulunduğu kişilere, Türk dünyasına hizmetleri dolayısıyla ödülleri takdim edildi.

Programa katılamayan Nobel ödüllü bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın ödülü, kendisine ulaştırılmak üzere Prof. Dr. Musa Yıldız'a verildi.

Bosna-Hersek'ten Prof. Dr. Kazım Hacimeyliç, Kazakistan'dan Nurlan Orazalin, KKTC'den Serhat Akpınar, Türkiye'den Yavuz Selim Demirağ, Yaşar Çağbayır, Prof. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ, Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu, Hakim Değişgeç, Türk Dünyası Mimarlar ve Mühendisler Birliği Genel Başkanı Mücahit Demirtaş, Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ve Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nakış Karamağaralı ödüllerini aldı.

TRT Ankara Radyosu Gündem Programı ve Özbekistan'dan Kamalat Gençlik Hareketi yetkililerine de ödül takdim edildi.

Törende, Ahlat Belediyesi tarafından Vali Ahmet Çınar, Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, TÜRKSAV Başkanı Akengin ile Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Sekreteri İlyas Demirci'ye fahri hemşehrilik belgesi ve plaket sunuldu.


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