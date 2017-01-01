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Tekirdağ'da "Balkan Kültür Şenliği"

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 17:06
Tekirdağ'da "Balkan Kültür Şenliği"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Balkan Kültür Şenliği kapsamında, Cumhuriyet Kadınları Korosunda yer alan Balkan göçmeni 20 kadın, maniler eşliğinde, geleneksel yemekler yaparak Anadolu'ya özgü şarkıları seslendirdi.

Cumhuriyet Kadınları Korosu, Ticaret Meydanında türküler söyledi. Koroda en genci 50 yaşında olan göçmen kadınlar etkinlik kapsamında mani söyleyerek yayık ayranı, mısır ayıklama, patik ve yapak örme ile keşkek yaptı.

Lüleburgaz Ertuğrul Köyü Cumhuriyet Kadınları Korosunun kurucusu olan Şükran Akdeniz, koronun 2016 yılında kurulduğunu söyledi.

Koronun tamamen köylü kadınlardan oluştuğunu belirten Akdeniz, şunları kaydetti:

"Hanımların eşlerinden izin alarak koromuzu kurduk. Daha sonra köyümüzdeki okulun bodrum katında çalışmalarımıza başladık. Toplam 20 köylü kadından oluşuyor koromuz. Balkanlardan Trakya'ya yerleşen köylülerimizin adet, gelenek, göreneklerini çalışarak sahnede sergilemeye çalışıyoruz. Yöresel kültürümüzün oyununu manilerle sergiledik. Yöresel türkülerimizi seslendirdik. Koroyu kurduktan sonra Kırklareli ve çevre illerde programlara katılarak Trakya kültürünü sahnelediğimiz oyunlarla gösteriyoruz. Unutulan kültürümüzü bu şekilde tanıtmaya çalışıyoruz."

Akdeniz, koronun en yaşlı üyesinin 82 yaşında olduğunu ve Anadolu'nun geleneksel kültürünü geleceğe taşımak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını kaydetti.

Program kapsamında göçmenlerin yaptığı yöresel yemekler katılanlara ikram edilirken, yöresel kıyafetler de stantlarda sergilendi.

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