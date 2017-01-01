Muğla'da yolcu midibüsünün şarampole yuvarlanması

MUĞLA (AA) - Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, yolcu midibüsünün şarampole yuvarlandığı kazada yaralanan 11 kişiden 3'ünün Marmaris'te tedavi altına alındığını söyledi.

Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla-Antalya karayolunun Sakargeçidi mevkisinde meydana gelen elim kazada hayatını kaybedenler olduğunu anımsattı.

Mevkinin Muğla ve Marmaris arasında, Ula ilçesi hudutlarında olduğunu kaydeden Yüksel, gerekli müdahalelerin yapıldığını anlattı.

Yüksel, şöyle konuştu:

"Marmaris olarak biz de ambulanslarımızı sevk etmiştik. Marmaris Devlet Hastanesine 2, Yücelen Hastanesine bir yaralımız intikal etti. Burada bir bayan ve bir çocuk, Yücelen'de de 17 yaşında bir çocuk var. Sağlık durumları hakkında henüz bilgi yok. Çok ciddi olmadığını tahmin ediyorum. Anneler Günü öncesi, bayan yolcuların olduğu bir otobüs olması daha da elim. Herkese başsağlığı, yaralılara da acil şifa diliyorum."

Muğla-Antalya karayolunun Sakargeçidi mevkisinde şarampole yuvarlanan 03 FR 747 plakalı midibüs, yaklaşık 15 metre aşağıdan geçen karayoluna düşerek 35 AL 1645 otomobile çarpmıştı. Kazada 23 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

Midibüste bulunan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan grubun Anneler Günü kapsamında sabah saatlerinde İzmir Buca'dan, Marmaris'e gitmek üzere hareket ettikleri öğrenilmişti.