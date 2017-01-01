Su altında dünya rekoru denemesi yapacak

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MUĞLA (AA) - Milli sporcu Bilge Çingigiray, su altında tek nefesle en uzun mesafe yürüyen kadın kategorisinde Guinness rekor denemesi için Muğla'nın Bodrum ilçesinde hazırlıklarını sürdürüyor.

Bodrum'da düzenlenecek bahar festivali kapsamında 20 Mayıs'ta rekor denemesi gerçekleştirecek Bilge Çingigiray, antrenmanlarına bir okulun havuzunda devam ediyor.

Bilge Çingigiray, gazetecilere yaptığı açıklamada, su altında tek nefesle en uzun mesafe yürüyen kadın kategorisinde Guinness rekor denemesinde bulunacağını söyledi.

Ocak ayından bu yana rekor denemesine hazırlandığını belirten Çingigiray "Bu rekor denemesinde, yetiştirme yurtlarına nasıl bir faydamız olabilir diye yola çıktık. Minik Kalplerle Elele Derneğinin projesi ile tanıştık. Tekirdağ'da yapılacak spor ve rehabilitasyon merkezi için toplanan bağışlarla ilgili seslerini duyurmak amacıyla böyle bir organizasyon düzenledik." dedi.

Bilge Çingigiray, Türkiye'de ve dünyada ilk kez bu denemede bulunan kadın sporcu olacak. Alt limiti 40 metre olarak belirlenen rekor denemesi, erkeklerde 82 metre 57 santimetre ile Türk sporcu Sertan Aydın'ın elinde bulunuyor.

Sporcu Bilge Çingigiray, rekor denemesini Bodrum'daki bir kolejin havuzunda gerçekleştirecek.







