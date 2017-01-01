Adana'daki silahlı saldırı

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ADANA (AA) - Adana'da bir kişinin ölümü, iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıyla ilgili yakalanan bir kişi daha tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi Taşçı Mahallesi kavşağında, 17 Nisan'da Müslüm Üzer'in hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili gözaltına alınan Mustafa Altunyüzük'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Olayda tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

Yüreğir ilçesinde, Müslüm (56), oğlu Orhan (32) ve yeğeni Hüseyin Üzer'in (18) bulunduğu 01 DHR 78 plakalı cipe, tabanca ve kalaşnikofla ateş açılmıştı. Araçta bulunan üç kişi saldırıda yaralanmış ve kentteki bazı hastanelere kaldırılmış, yaralılardan Müslüm Üzer kurtarılamamıştı. Saldırının yaklaşık 9 ay önce Üzer ile Altunyüzük aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 33 yaşındaki Ali Altunyüzük'ün hayatını kaybetmesi nedeniyle gerçekleştirilmiş olabileceğini değerlendiren ekiplerin gözaltına aldığı 6 şüpheliden 5'i tutuklanmıştı.