Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:

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KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, halk oylamasına ilişkin, "Bakmayın yenilince ortayı karıştıranlara, mızıkçılık edenlere. Nihayetinde itiraz edilen sandık sayısı 100 civarında. Mühür vurulmuştu, vurulmamıştı hikayesi var ya 100 civarında sandık. Hepsinin içerisinde 250 oy olsa toplarsanız 25 bin ediyor. Hepsini karşı tarafa yazsanız yine sonuç değişmiyor." dedi.

Özhaseki, Kocasinan Belediyesi tarafından Yamula Barajı kıyısında yaptırılan Kuşçu Tatil Köyü'nün tanıtımı ve Olta Balıkçılığı Günleri'nin açılışında yaptığı konuşmada, 21 yıllık belediye başkanlığı döneminde Kayseri'ye ve vatandaşların güvenine layık olmak için çalıştığını söyledi.

Hayata geçirdikleri güzel eserlerden birinin de Yamula Barajı olduğunu ifade eden Özhaseki, şöyle konuştu:

"Bu baraj 30 yıldır konuşulurdu. Fakat bir türlü gerçekleştirilemezdi. Kızılırmak da binlerce yıldır buradan akardı bizim Türkler de binlerce senedir ona bakarlardı. Allah'a hamdolsun büyük bir gayretle, zorluklar içinde bu barajı gerçekleştirdik. Burası bir başarı hikayesiydi. Burada bana yardım eden önce hayırla anmamız gereken eski Kocasinan Belediye Başkanımız Bekir Yıldız, o dönemdeki elektrik şirketinin genel müdürü Taner Yıldız. Kaç kere bu baraj için Ankara'ya gittiğimi hatırlamıyorum. Bazı şehirler böyle barajların küçüklerini yapıyorlar milyar dolarla devleti borçlandırıyorlar ama Allah'a hamdolsun bir tek kuruş devletin kamunun cebinden çıkmadan bu barajı gerçekleştirdik. Şükürler olsun bir eser bıraktık. Bugün de burada bu etkinlikler yapılabiliyor."

Özhaseki, yerel yönetimlerin üzerine düşen işleri yaptıktan sonra gayretlilerse işlerini ileri doğru götürdüklerini belirterek, Kayseri'de kalkınmanın ana dinamosunun yerel yönetimler olduğunu vurguladı.

Dünyada yerel yönetimlerin gayretleriyle ayağa kalkan çok az şehir olduğuna dikkati çeken Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bunların en güzel örneklerinden biri de Kayseri'dir. Zamanında arkadaşlarımızla biz bir proje yaptık. Bu şehrin büyümesi, kalkınması ve gelişmesi için ne yapılması gerektiğini tek tek kağıtlara döktük. Turizmden nasıl istifade eder bu şehir diye düşündüğümüzde Erciyes'teki kayak merkezi ortaya çıktı. Eğlence neler olmalı diye düşündüğümüzde Anadolu Harikalar Diyarı diye şahane bir tesis ortaya çıktı. Bu şehirde spor için neler yapılabilir diye başlık attığımızda hem bugün ki güzel stadyumumuz ortaya çıktı hem de Kadir Has Kongre Merkezi ortaya çıktı. Bunu tabii ki tek başıma yapmadım. Ben sadece düşünüyordum. Arkadaşlarımızla program yapıyordum, sonra da işi sırtlayıp, risk alıp sonuna kadar takip ediyordum. Milletvekillerimizin, o gün ki bakanlarımızın emeğe vardı, meclis üyelerimiz, partimiz, il başkanlığımız hepimiz bir araya gelerek yapıyorduk. Bekir başkanın da adını anmadan olmaz."

- "Bir gece içerisinde vahşi bir şekilde plan yapıp ihtilal yaptılar"

Özhaseki, Türkiye'nin zor günlerden geçtiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Son 1-2 yıldır Türkiye en önemli günlerini geçiriyor. Ülke dışında kendi güvenliğimizi sağlamak, o teröristlerin sızmasını önlemek, Türkiye'ye bomba, roket atmalarını, bomba patlatmalarını önleyebilmek adına bir alan açtık. Sonra? 35-40 yıldır bu memlekette ihtilal yapılmazdı, bir gece içerisinde vahşi bir şekilde plan yapıp ihtilal yaptılar. 250 kardeşimiz şehit oldu, 2 bin 200 saf, masum kardeşimiz, sadece idaresine ortaya koydukları için canlarını hiçe saydıkları için gazi oldular. Arada gidiyorum, o hastanelerde hala yatalak olan kız kardeşlerimiz var. Emin olun kendilerine moral veriyorum ama Allah bilir ağlayarak çıkıyorum. O günler de geride kaldı."

"Bu memlekette 40 yıldır PKK belası vardı" diyen Özhaseki, "10 binden fazla, o satılmış kahpelerin hepsi gebertildi. Şimdi şehirlerde etkinlik yapamıyorlar. Huzur var şehirlerde. İnsanlar huzurlu bir şekilde işlerine gidip geliyorlar. Çukurlar kazıp, kendi kendilerine kurtarılmış bölge ilan edemiyorlar. Bayrak diye paçavralarını asamıyorlar. Dağlarda kaldılar. Sınır ötesinde ufak tefek, öbek öbek kaldılar, onlar da temizleniyor. Bitecek inşallah bunlar." değerlendirmesinde bulundu.

- "Başımıza gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi"

Özhaseki, Doğu ve Güneydoğu'ya sık gittiğini vurgulayarak, "Cizre'nin, Silopi'nin, Şırnak'ın, Nusaybin'in, Yüksekova'nın mahallelerini Kayseri kadar biliyorum. O kurtarılmış bölge dedikleri yerlerin hepsine girip çıkıyorum Allah'ın izniyle. O teröristleri temizlediğimiz gibi oradaki vatandaşlarımızın da yarasını sarmaya gayret ediyoruz. Evi yıkılan kardeşimizin evini yapıyoruz, hem de güzel, sosyal donatı alanlarıyla birlikte yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Son 1 yıl içerisinde Türkiye'ye yıllardır üstü kapalı bir şekilde düşmanlık edenlerin ekonomik boğma hareketiyle de karşı karşıya kalındığına dikkati çeken Özhaseki, "Son bir yıl içinde başımıza gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. Allah'a hamdolsun irademiz var. Biz bunların hepsinin altında kalkıyoruz. Bugün burada oturup keyif yapıyorsak, işte oradaki sabahlara kadar çalışmanın, alın terinin neticesi olarak burada keyif yapıyoruz. Allah elimizden bu güzelliği almasın, huzurumuzu bozdurmasın." şeklinde konuştu.

- Halk oylaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının da kısa süre önce gerçekleştirildiğini anımsatarak, Kayseri'nin yaklaşık yüzde 68 oranında "evet" dediğini hatırlattı.

Bu nedenle vatandaşlara teşekkür eden Özhaseki, şunları söyledi:

"Allah hepinizden razı olsun. Siz orada, 'bundan sonra artık başbakanlık, cumhurbaşkanlığı kavgası olmasın' dediniz. İnşallah olmayacak. Siz orada, 'yüzde 51 ile hükümeti biz seçeceğiz kardeşim' dediniz. 'Güçlü hükümetler gelsin' dediniz. 'Koalisyonlar devri, kavgalar devri, geriye gitme devri bitsin' dediniz. İnşallah bundan sonra sizin seçtiğiniz en az yüzde 51 oy alan hükümetler gelecek. Sizin iradeniz oraya yansıyacak. İnşallah bundan sonra o darbeler dönemi bir daha olmayacak. Bunların kapısını açtık. Sizler de buna yüksek oranda destek verdiniz. Elbette hepiniz değişen maddeleri okudunuz, iradenize sahip çıktınız ama bazı kardeşlerimiz liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a, başbakanımız ve bizlere olan itimadından dolayı 'evet' dedi. Sizlere layık olmaya çalışıyoruz. İnşallah sonucu hayırlı olacak.

Bakmayın yenilince ortayı karıştıranlara, mızıkçılık edenlere. Nihayetinde itiraz edilen sandık sayısı 100 civarında. Mühür vurulmuştu, vurulmamıştı hikayesi var ya 100 civarında sandık. Hepsinin içerisinde 250 oy olsa toplarsanız 25 bin ediyor. Hepsini karşı tarafa yazsanız yine sonuç değişmiyor. Ancak mızıkçılık da ediyorlar. Niye ediyorlar? Kendi içlerinde kavgalar var. Kendi yakalarını, koltuklarını kurtarmaya uğraşıyorlar. Kendilerini aradan sıyırmaya çalışıyorlar. Bunun için de doğrusu mızıkçılık etmeye devam ediyorlar. Biz bunlara aldırmadan işimize gücümüze bakıyoruz."