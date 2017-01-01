Antalya ulaşımı 2040'a hazırlanıyor

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ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, "Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da turizmin başkenti olmaya aday bu kentin gelecek 25 yılını iyi planlamalıyız." dedi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aralık ayında tamamlanan ve detaylı saha çalışmaları ve yapılan görüşmeler ışığında kentin 2040'a kadar ulaşım altyapısının planlandığı "Antalya Ulaşım Ana Planı" Nikah Salonu’nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşıldı.

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, Antalya'yı bir dünya kenti yapmak için çalıştıklarını ifade etti. Antalya'nın Akdeniz'in en güzel kentlerinden olduğunu aktaran Ekici, şöyle devam etti:

"Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da turizmin başkenti olmaya aday bu kentin gelecek 25 yılını iyi planlamalıyız. Bugüne kadar yapılan bütün planlama çalışmalarında iki konuya önem veriliyor. Birincisi kentin içerisinde insanları nereye toplayacağız ve nüfus yoğunluğunu nasıl dağıtacağımız ve ikincisi de bu insanları bu noktalar arasında nasıl transfer edeceğiz. Bunun için yolları, toplu taşımayı planlamamız ve trafik sıkışıklığını ortadan kaldırmamız gerekiyor. İşte bu nedenle 2015 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Ulaşım Master Planı çalışmalarını başlattık. Bugün itibariyle de elimizde Ulaştırma Bakanlığına sunduğumuz bir Ulaşım Master Planımız var."

- "Hedef yılı 2040"

Ulaşım Ana Planı Çalışma Grubu adına söz alan Boğaziçi Proje Genel Müdür Yardımcısı Yücel Erdem Dişli de proje detaylarını katılımcılarla paylaştı. Çalışmanın temel amacının ulaşımda eşgüdüm sağlamak olduğunu ifade eden Dişli, şunları söyledi:

"İmar planlarımız, ulaşım planlarımız, ulusal ölçekteki planlar ve bunların eşgüdümünü sağlıyoruz. Bisikletler, yayalar, otobüsler, transfer merkezleri, raylı sistemler, otoparklar gibi bunların hepsini üst üste koyduğumuzda optimum dengede planlamayı amaçlıyoruz. Entegre ve sentez olmuş bir çalışma gerçekleştirdik. Sadece bugünün sorunlarını çözmek için değil, 2040 yılının hazırlığını yapmak için çalışmamızı gerçekleştirdik. Hedef yılımız 2040. Şu anda 1 milyon 400 bin nüfusumuz var. Yılda 3 milyon 200 bin insanın bu kentte yaşaması planlanıyor. Bin kişiye düşen otomobil sayısı 203'ten 339'a çıkacak. Şu anda 400 bine yakın olan araç sahibi sayısı da 1 milyonun üzerine çıkacak. Bugün kentte 2 milyon yolculuk var, bu 4 milyon 800 bine çıkacak. Bizim hazırlıklı olmamız gereken şey bu. Bunu nasıl yönetebiliriz bunu çözmeyi amaçlıyoruz. Bu rakamları nasıl dengeleyebiliriz, özel araç artışını nasıl engelleyebiliriz ve toplu taşımayı nasıl arttırabiliriz bunun üzerine çalıştık."

- "Toplu taşıma ve motorsuz ulaşım öncelikli hedef"

Eğer önlem alınmazsa Antalya ulaşımında ciddi sorunların baş göstereceğini ifade eden Dişli, toplu ulaşımın önemine değindi. Dişli, tasarım olarak insana ve toplu taşımaya yer açıp daha insancıl bir planlama hayata geçireceklerine işaret ederek şöyle konuştu:

"Toplu ulaşımı destekleyici, teşvik edici bir yöntem ortaya koyuyoruz. Sadece toplu taşıma değil, motorsuz ulaşım da öncelikli hedefimiz. İnsanları yaya veya bisiklet kullanmaya ya da toplu taşıma entegrasyonunu arttırıcı hedefler koymak istiyoruz. Özellikle kent merkezinde, tarihsel dokuda, turistik alanlarda ve ticari faaliyetleri arttırabilmek adına ticari alanlarda da bu konuyu hassasiyetle ele aldık. Toplu taşıma, yaya, bisiklet, kent merkezi düzenlemeleri, transfer merkezleri önerileri geliştirdik."

- Yolcu talepleri de dikkate alındı

Proje Uzmanı Tacettin Kınay ise oldukça kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü dile getirerek kent içi ulaşımda toplu ulaşım hedeflerini planlamak için kapsamlı bir envanter çalışması, hat, kapasite ve güzergahlara ilişkin durum tespiti ve verimlilikle ilgili analizler yapıldığını söyledi.

Yolcu taleplerini dikkate alarak verimlilik konusunda da çalışma yapıldığını kaydeden Kınay, "Özellikle filo yapılanması, akıllı durak, araç içi bilgilendirme sistemi, durak bilgi ünitesi ve mobil yolcu bilgilendirmesi gibi akıllı ulaşım sistemleri de özen gösterdiğimiz konuların başında geliyor." dedi.

Toplantıya Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.



